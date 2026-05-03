MALO IM JE NESREĆA NA PUTEVIMA?! Užasavajuć snimak iz Lazarevca, vozači zaobilaze rampu i prelaze prugu kao da signalizacija ne postoji (VIDEO)
Na pružnom prelazu u Vreocima kod Lazarevca zabeležen je snimak na kojem se vidi kako više vozila zaobilazi spuštenu rampu i prelazi prugu, ignorišući jasnu signalizaciju i bezbednosna upozorenja.
Na snimku, objavljenom na Instagram stranici 192_rs, vidi se najmanje četiri automobila koja u razmaku od kratkog vremena zaobilaze spuštenu rampu i nastavljaju preko pružnog prelaza, uprkos očiglednoj zabrani prolaska. Ovakvo ponašanje ponovo otvara pitanje koliko su vozači u Srbiji svesni rizika koje ovakvi potezi nose.
U poslednje vreme javnost je dodatno uznemirena nizom saobraćajnih incidenata, među kojima se posebno izdvajaju slučajevi vožnje u suprotnom smeru na auto-putevima i magistralnim pravcima, od kojih su pojedini imali tragičan ishod. Stručnjaci upozoravaju da se radi o jednom od najopasnijih oblika nepažnje u saobraćaju, koji gotovo uvek može da dovede do teških posledica.
Ponašanje poput onog u Vreocima dodatno otvara pitanje kontrole i kaznene politike, ali i opšte saobraćajne kulture, posebno na mestima gde je rizik od nesreća izuzetno visok.
