Na pružnom prelazu u Vreocima kod Lazarevca zabeležen je snimak na kojem se vidi kako više vozila zaobilazi spuštenu rampu i prelazi prugu, ignorišući jasnu signalizaciju i bezbednosna upozorenja.

Na snimku, objavljenom na Instagram stranici 192_rs, vidi se najmanje četiri automobila koja u razmaku od kratkog vremena zaobilaze spuštenu rampu i nastavljaju preko pružnog prelaza, uprkos očiglednoj zabrani prolaska. Ovakvo ponašanje ponovo otvara pitanje koliko su vozači u Srbiji svesni rizika koje ovakvi potezi nose.

U poslednje vreme javnost je dodatno uznemirena nizom saobraćajnih incidenata, među kojima se posebno izdvajaju slučajevi vožnje u suprotnom smeru na auto-putevima i magistralnim pravcima, od kojih su pojedini imali tragičan ishod. Stručnjaci upozoravaju da se radi o jednom od najopasnijih oblika nepažnje u saobraćaju, koji gotovo uvek može da dovede do teških posledica.

Ponašanje poput onog u Vreocima dodatno otvara pitanje kontrole i kaznene politike, ali i opšte saobraćajne kulture, posebno na mestima gde je rizik od nesreća izuzetno visok.

