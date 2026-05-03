Pred nama je duži vremenski period sa temperaturama koje će se kretati oko ili malo iznad višegodišnjeg proseka. Prema najnovijoj prognozi meteorologa-amatera Marka Čubrila, ulazimo u znatno topliji deo proleća, ali nećemo biti potpuno pošteđeni padavina, koje će pretežno biti lokalnog karaktera.

Čubrilo napominje da će kiša padati uglavnom u obliku pljuskova koji ponegde mogu biti obilniji, dok će neka mesta padavine potpuno zaobići.

Osetno toplije već u utorak

Od ponedeljka nas očekuje dalje otopljenje, pa će se već u utorak maksimalne dnevne temperature lokalno kretati oko letnjih 27 stepeni Celzijusa. Međutim, istog dana posle podne, sa jugozapada stiže povećanje oblačnosti koje će zapadnim delovima regiona doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom ili prolaznu kišu.

Ove nestabilnosti će se u sredu proširiti dalje ka istoku, te će uslova za lokalne pljuskove biti u većem delu regiona. Dok će na zapadu uslediti prijatno osveženje, na istoku će se i dalje zadržati veoma toplo vreme.

Opasnost od grada i drastičan pad temperature u petak

Četvrtak donosi promenljivo i nestabilno vreme, uz smenu sunčanih intervala i oblaka. Očekuje se ređa pojava jakih grmljavinskih pljuskova, posebno na severu, gde je moguća i lokalna pojava grada. Temperature će biti u manjem padu, a u noći ka petku, na severu regiona biće prilično nestabilno uz česte i lokalno jake grmljavinske pljuskove.

U petak će pljuskova biti širom regiona, što će rezultirati osetnijim zahlađenjem. Maksimalne temperature će tog dana jedva dostizati od 14 do 18 stepeni.

Novi toplotni talas sredinom maja

Nakon svežijeg petka, ponovo će uslediti brzo otopljenje. Oko 11. maja maksimumi će rasti, a na istoku i jugoistoku regiona očekuje se i oko 28 stepeni. Ipak, već oko 13. maja stiže novo, blaže osveženje praćeno lokalnim nestabilnostima.

Nakon toga nas očekuje nekoliko stabilnijih i toplijih dana, dok je oko 15. maja moguće nešto konkretnije pogoršanje vremena, mada meteorolog naglašava da je taj deo prognoze za sada još uvek nesiguran.

"Ulazimo u znatno topliji deo proleća, a temperature će povremeno dostizati i oko 28 stepeni Celzijusa, dok će na suncu osećaj biti i za koji stepen viši. Iako će povremeno biti lokalnih nestabilnosti, obilna kiša na širem području regiona za sada se ne očekuje", zaključuje Čubrilo.