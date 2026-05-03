"Krenula sam u redovni pregled karata i došla do devojčice i dečaka koji ih nisu imali. Delovali su mi nekako poznato. Pitala sam ih zašto nemaju karte, odgovorili su da su bez novca i da idu u Novi Sad. Devojčica je gledala kroz prozor, nije se okretala. Delovali su uplašeno i umorno. U trenutku sam shvatila da je ta devojčica zapravo devojčica za kojom traga cela Srbija! Emocije su počele da me preplavljuju, počela sam da se tresem", ovako priča Jelena Nedeljkov, kondukterka "Srbijavoza", koja je prva prepoznala nestale tinejdžere i alarmirala policiju.

Podsetimo, pod izgovorom da idu u prodavnicu, dvoje tinejdžera otišli su iz škole "Dr Milan Petrović" koju pohađaju u Ulici Bate Brkića 52 i od tada im se izgubio svaki trag. Jedan tinejdžer se odmah vratio kući, drugog mladića njegov brat je pronašao kod Beščanskog mosta, a policija je nastavila da traga za tinejdžerima. Potraga za devojčicom i dečakom trajala je tačno 4 dana. Pronađeni su juče u vozu, a kondukterka "Srbijavoza" Jelena Nedeljkov nam je do detalja ispričala kako je izgledao taj trenutak.

Sve se dogodilo juče prilikom redovnog pregleda voznih karata na relaciji Beograd centar-Petrovaradin, četvrti dan da kada su ona i dečak nestali.

"Rekli su mi konačno kako se zovu, počela sam da se tresem"

Nakon prvobitnog šoka, kada je ugledala decu koja su joj se činila poznato, Nedeljkov ih je pitala da li imaju neki dokument da bi mogla da ih upiše. Morala je nekako da sazna njihova imena, kako bi bila sigurna da su upravo to nestali tinejdžeri za kojima traga cela Srbija.

- Ništa kod sebe nisu imali. Onda sam ih pitala kako se zovu i prezivaju. Oni ćute. Ponovim pitanje, oni opet ćute. I onda im glasno kažem da i ostali putnici čuju i skrenem im pažnju: "Vaša imena i prezimena!". Glas mi drhti. "Ja sam", usledio je odgovor devojčice, a zatim i dečaka: "Ja sam". Počela sam da se tresem! - iskrena je kondukterka Jelena Nedeljkov.

"Samo da su živi i zdravi, bila sam mnogo srećna"

Na trenutak se, kaže, osetila kao pobednik.

- Mislim se hvala Bogu što su živi i nepovređeni. Bila sam veoma srećna! Imam i ja decu, mislila sam i na njih u tom trenutku. I dalje ne mogu da verujem da sam ih baš ja pronašla - priča nam Nedeljkov, heroj potrage za nestalom decom.

Kako kaže, odmah je pozvala mašinovođu, kolegu Milana, i saopštava mu da će voz ostati u stanici Zemun Polje dok ne dođe policija, jer je u vozu upravo prepoznala nestalu decu.

Policija je, prema njenim rečima, došla veoma brzo, uzela podatke i decu odvela u policijsku stanicu.

"Još ne mogu da saberem emocije"

- I dan posle ovoga ne mogu da saberem emocije. Jednostavno sam samo srećna što su oni sada ma sigurnom i ne smatram sebe “herojem nacije” kako su me mnogi danas nazvali, već samo smatram da sam odgovorno i profesionalno postupila u ovakvoj nesvakidašnjoj situaciji - kaže Jelena Nedeljkov.

Ovo je bio, dodaje nam, jedan od najlepših trenutaka u njom životu jer se sve završio srećnim ishodom.

Policija je zaustavila kompoziciju u Batajnici, pronašla tinejdžere i obavestila njihove roditelje čija se agonija duga čak 96 sati konačno završila.

Devojčicin otac Aca N. nakon neprospavane noći kratko nam je rekao da je ona dobro i da će nakon razgovora sa policijom znati više detalja o čitavom slučaju koji je potresao celu Srbiju.