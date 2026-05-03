Slušaj vest

Kada putujete i boravite u hotelu, važno je imati na umu da postoje mesta koja mogu biti izvor zaraze, iako na prvi pogled deluju čisto i bezbedno.

- Ljudi jednostavno ne peru ruke kako treba, a još manje ih peru kada su na odmoru - rekao je za "Hafington Post" mikrobiolog Džejson Tetro, ​​poznat kao "Čovek sa klicama", navodeći fekalne bakterije i stafilokok kao dve vrste koje se naročito lako šire.

Nedavna istraživanja pokazuju da se stafilokok često nalazi na raznim površinama u hotelskim sobama, od tapaciranog nameštaja do tvrdih površina u kupatilu. Kada dođete u kontakt sa bilo kojom bakterijom ili virusom, u riziku ste od infekcije oko četiri sata, za to vreme ćete verovatno da ćete dodirnuti lice, trljati oči ili staviti prste u usta, objasnio je Tetro.

I to je više nego dovoljno vremena da se klice prošire sa vaših ruku na vaše sluzokože i uđu u vaš organizam. Površine koje su najviše izložene riziku su one koje se najviše dodiruju u hotelima, a od svih takvih površina, stručnjaci za infekcije upozoravaju da je dugme za lift često najviše prljavo.

Lift i dugmići najprljavilji Foto: Shutterstock

- Svi dodiruju dugme da bi izašli iz lifta. Danas moram da pritisnem dugmad lifta zglobom jer smo ih dovoljno uzorkovali da znamo šta je na njima - rekao je Čak Gerba, mikrobiolog sa Univerziteta u Arizoni.

Da se ne radi samo o teoriji, potvrdila je studija koju je vodila Meri Spajser dok je bila istraživač na Univerzitetu u Arizoni. Njen tim je procenio širenje virusa i rizik od infekcije u hotelskim lobijima. Kako su rezultati pokazali, dugmad liftova do prizemlja najčešće su dodirivani predmeti koji pomažu u prenošenju zaraznih bolesti.

Kao deo pomenute studije, posmatrala je goste u lobiju i beležila koje površine dodiruju i kojim redosledom.

- Skoro uvek, prva stvar bi bila dugme lifta, očigledno, jer se spuštaju u lobi - rekla je Spicer. Mada ljudi obično ne drže prst dugo na dugmetu, čak je i kratak pritisak dovoljan da prenese infekciju, jer virusi mogu da prežive na takvim površinama satima, čak i danima.

Kada neko ko je bolestan kihne ili kašlje u ruku, a zatim pritisne dugme, ostavlja trag na tome. Potrebno je samo da pritisnete isto dugme "vrlo kratko vreme da biste pokupili dovoljno virusa iz ostataka koji se tamo zadržava", rekao je Tetro. Međutim, opasnost se ne zaustavlja kod liftova.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da su mnoge druge površine u hotelima, kako u zajedničkim prostorijama tako i u samim sobama, takođe prepune klica jer se retko temeljno čiste i dezinfikuju. To uključuje kvake, daljinske upravljače, prekidače za svetlo, budilnike, telefone, a posebno posude za led, za koje Tetro tvrdi da se "verovatno nikada ne peru kako treba".

Dok se gosti najviše fokusiraju na čistoću posteljine i peškira, koji se redovno menjaju, prava opasnost često leži u detaljima.

Hotelsko osoblje, pod pritiskom da očisti sobu u veoma kratkom roku, ponekad u roku od pola sata, jednostavno nema vremena da sprovede dubinsko čišćenje. Predmeti poput dekorativnih prekrivača i jastuka, za razliku od posteljine, ostaju neoprani nedeljama, a na njima se nakupljaju mrtve ćelije kože i telesne tečnosti. Isto važi i za daljinske upravljače i telefone, koji su pravi magneti za bakterije, piše Večernji list.

Jedna američka studija je pokazala da više od 80 procenata analiziranih površina u sobama sadrži fekalne bakterije, dok su sunđeri i kolica za čišćenje bili posebno problematični, što ukazuje na to da se bakterije mogu prenositi iz sobe u sobu.

Kuvanje vode je način da se u njoj smanji mikroplastika Foto: Shutterstock

Lista predmeta sa visokim rizikom uključuje kuvala i aparate za kafu, koje gosti ponekad koriste u nehigijenske svrhe, kao i fenove za kosu, za koje je utvrđeno da sadrže više bakterija od daske na WC šolji.

Rešenja postoje i nisu komplikovana. Za hotele, jedno od najefikasnijih rešenja je češće i češće čišćenje površina koje se često dodiruju. Studija koju je sproveo Spajser pokazala je da ciljana dezinfekcija predmeta kao što su ručke frižidera i čitači kreditnih kartica dovodi do značajnog smanjenja virusnog opterećenja.

Perite ruke ili koristite dezinfekciono sredstvo odmah nakon korišćenja zajedničkih hotelskih prostora.

- Dodirivanje stvari u hotelima je gotovo neizbežno - rekao je Spajser, ali ključ je u pravilnoj higijeni.