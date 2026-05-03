Upravnik u soliteru na Carini u Prokuplju, Mile je objasnio da se jedna od sajli lifta nije iskidala, već su se umrsile, iako nikome nije jasno kako se to dogodilo, pa je došlo do propadanja lifta u kojem je u tom momentu bilo dete.

On je još dodao da se taj lift redovno servisira od strane ovlašćenog servisera i to jednom mesečno. Poslednji put su bili, kako tvrdi Jonić pre dve nedelje.

Foto: Kurir.rs/B.R.

- Jeste, postoji problem oko zaglavljivanja, ali ćemo to sada rešiti sigurno. Ovako nešto se prvi put desilo - rekao nam je Jonić.

Inače, mesecima unazad ovaj lift se zaglavljuje, pa su vatrogasci intervenisali 12. Marta kako bi izvukli stariju Prokupčanku iz njega,a nedavno je devojčica bila zaglavljena pa je izvuka komšija.