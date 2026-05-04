Antalija je jedna od onih destinacija koje uspevaju da spoje sve što putnici traže od letovanja – toplo more, duge plaže, sadržajan gradski život i bogatu istoriju koja se oseća na svakom koraku. Ovo je grad u kome se dan može započeti kupanjem na obali Mediterana, nastaviti šetnjom kroz stari deo Kaleiçi, a završiti večerom uz more ili pogledom na planine Taurus koje daju posebnu scenografiju čitavoj regiji.

Za one koji vole da tokom odmora istražuju, Antalija nudi mnogo više od plaže. Stari grad sa uskim ulicama, Hadrijanova kapija, marina, vodopadi Düden i Konyaaltı obala samo su deo onoga što ovu destinaciju čini jednom od najraznovrsnijih na turskoj rivijeri. Upravo ta kombinacija mora, prirode, istorije i savremenog gradskog ritma daje Antaliji posebnu prednost – ovde odmor može biti miran, aktivan, porodičan ili potpuno prilagođen sopstvenom tempu.

U takvom ambijentu, u delu Konyaaltı, smešten je Porto Bello Hotel 5★ – hotel koji spaja komfor, dobru lokaciju i sadržaje za potpun odmor. Nalazi se na svojoj plaži, od koje ga deli ulica, na oko 6 km od centra Antalije i oko 25 km od aerodroma u Antaliji.

Hotel je izgrađen 2002. godine, a renoviran 2019. godine. Prostire se na površini od 11.000 m² i raspolaže sa 346 smeštajnih jedinica, među kojima su standardne sobe, family sobe, junior i senior apartmani, kao i sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama. Gostima su na raspolaganju glavni restoran „Palm“, internacionalni à la carte restoran, barovi Beach i Snack, Porto Cafe i diskoteka.

Porto Bello Hotel 5★ ima svoju peščano-šljunkovitu plažu dugu oko 150 metara, na kojoj su suncobrani, ležaljke i dušeci dostupni bez doplate. Ova lokacija omogućava gostima da uživaju u odmoru uz more, uz prednost boravka u samoj Antaliji i blizinu gradskih sadržaja.

Smeštajne jedinice su renovirane i opremljene centralnom klimom, balkonom, bočnim pogledom na more, kupatilom sa tuš-kadom, fenom, direktnim telefonom, mini-barom, Wi-Fi internetom, sefom bez doplate i satelitskom televizijom sa muzičkim kanalima. Standard sobe imaju oko 22 m², dok su family sobe površine oko 48 m² i sastoje se od dve prostorije odvojene vratima.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru, ponoćnu užinu, keks, sendviče, kafu i kolače, razne užine, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, uz samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima.

Za porodice sa decom obezbeđeni su mini klub za uzrast od 4 do 12 godina, kao i otvoreni i zatvoreni dečiji bazeni. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, tobogani, dnevni i večernji animacioni programi, živa muzika, odbojka na plaži, teniski tereni, pikado, boćanje, vaterpolo, step, aerobik, fitness centar i stoni tenis.

Za dodatno opuštanje, Porto Bello Hotel 5★ nudi spa i wellness sadržaje koji uključuju tursko kupatilo i saunu, dok su gostima dostupni i dodatni sadržaji poput prodavnica, frizera, sala za konferencije i sastanke, kao i lekara na poziv.

Porto Bello Hotel 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele odmor u Antaliji uz spoj mora, gradskih sadržaja i hotelskog komfora. Zahvaljujući lokaciji u delu Konyaaltı, Ultra All Inclusive usluzi i raznovrsnim sadržajima, hotel je pogodan za porodice, parove i sve putnike koji žele da tokom letovanja imaju i plažu i grad na dohvat ruke.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

