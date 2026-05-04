Na graničnom prelazu Evzoni nastale su ogromne gužve zbog povratka turista iz Grčke nakon praznika.

Kolone vozila protezale su se kilometrima, a ljudi su čekali i po nekoliko sati da pređu granicu.

Dok su mnogi nervozno sedeli u automobilima, pojedini putnici su odlučili da vreme provedu na drugačiji način. Izašli su iz vozila i spontano zaigrali kolo pokušavajući da razbiju monotoniju.

Foto: screenshot IG

Snimak je na svom Instagramu objavio veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević, a video je ubrzo postao viralan.

Zaigrali kolo

Srbi igraju kolo dok čekaju na graničnom prelazu Evzoni. Nebeski narod - napisao je Đurđević u opisu.

Foto: screenshot IG

Video-zapis je izazvao brojne reakcije, uglavnom pozitivne.

- Da nije pesme i igre srpski narod bi odavno nestao. Prkos - navodi se u jednom od komentara.

Kako prenosi "Put do Grčke", sinoć se na ulazu u Grčku čekalo i do pet sati, a situaciju je dodatno zakomplikovao i pad sistema na granici.

