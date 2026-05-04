Haos na Evzoniju: Kilometarske kolone - Srbi čekali više od 5 sati, pa napravili potez koji je zapalio mreže
Na graničnom prelazu Evzoni nastale su ogromne gužve zbog povratka turista iz Grčke nakon praznika.
Kolone vozila protezale su se kilometrima, a ljudi su čekali i po nekoliko sati da pređu granicu.
Dok su mnogi nervozno sedeli u automobilima, pojedini putnici su odlučili da vreme provedu na drugačiji način. Izašli su iz vozila i spontano zaigrali kolo pokušavajući da razbiju monotoniju.
Snimak je na svom Instagramu objavio veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević, a video je ubrzo postao viralan.
- Srbi igraju kolo dok čekaju na graničnom prelazu Evzoni. Nebeski narod - napisao je Đurđević u opisu.
Video-zapis je izazvao brojne reakcije, uglavnom pozitivne.
- Da nije pesme i igre srpski narod bi odavno nestao. Prkos - navodi se u jednom od komentara.
Kako prenosi "Put do Grčke", sinoć se na ulazu u Grčku čekalo i do pet sati, a situaciju je dodatno zakomplikovao i pad sistema na granici.