Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026/27. godini.

Svi detalji konkursa za sva tri nivoa studija dostupni su na zvaničnom sajtu Univerziteta, uz mogućnost eventualnih manjih dopuna u vezi sa informacijama na pojedinim fakultetima.

Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, prvi upisni rok predviđa sledeću dinamiku:

- Prijavljivanje kandidata: 19. jun – 23. jun 2026. godine prema rasporedu

- Objavljivanje liste prijavljenih: najkasnije 24. juna 2026. godine do 12 časova

- Polaganje prijemnog ispita: 24. jun – 30. jun 2026. godine prema rasporedu

- Objavljivanje rezultata: najkasnije 1. jula 2026. godine do 18 časova na preliminarnoj rang-listi

- Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta/Univerziteta: najkasnije do 6. jula 2026. godine

- Upis: do 10. jula 2026. godine, nakon objavljivanja konačne rang-liste Univerziteta, a prema rasporedu

- Upis kandidata mora biti završen 10. jula 2026. godine do kraja dana

Bogata ponuda studijskih programa

- Univerzitet u Beogradu objavio je Konkurs za upis nove generacije studenata i sa zadovoljstvom pozivam sve buduće akademce da pažljivo pogledaju bogatu ponudu studijskih programa koje nudimo. Ovogodišnjim konkursom obuhvaćeno je ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis, što jasno pokazuje akademsku snagu i multidisciplinarnost najstarijeg i najrespektabilnijeg univerziteta u regionu - naveo je prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović.

Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijama predviđeno je 14.653 mesta na 101 akreditovanom studijskom programu.

prof. dr Dejan Filipović Foto: Privatna Arhiva

- Preporučujem svim kandidatima da se dobro informišu, pažljivo izaberu studijski program u skladu sa svojim interesovanjima, sposobnostima i budućim profesionalnim planovima, kao i da se blagovremeno pripreme za prijemne ispite. Za sve dodatne informacije o izabranom studijskom programu, kalendaru i proceduri upisa potrebno je pratiti samo zvanične kanale komunikacije fakulteta - naglasio je Filipović i dodao: