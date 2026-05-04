Agencija za bezbednost saobraćaja danas pokreće ovogodišnju kampanju "U kola bez alkohola", koja se sprovodi pod sloganom ''Na putu do nule sa nula promila'', a kojom nastavlja da promoviše kako alkohol i vožnja nikada ne idu zajedno i da ukazuje na posledice poštovanja tog pravila.

- Od početka godine smrtno je stradalo 120 lica - što je 18 lica manje u odnosu na isti period prošle godine u saobraćaju na putevima Republike Srbije, a tek ulazimo u period godine kada se očekuje povećan obim dinamičkog saobraćaja, samim tim i broj konflikata u saobraćaju - rekao je za Tanjug Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, a prenosi Telegraf.

Kako je naveo, od ukupnog broja poginulih, svako peto lice je mlada osoba od 15 do 30 godina starosti, a posmatrajući isti period prošle godine, skorosvako treće lice je bilo mlada osoba.

- Pored apela da ne konzumiramo alkohol kada smo u svojstvu vozača, takođe je veoma bitno da vodimo računa sa kim sedamo u automobil, odnosno da nikada ne dozvolimo da nas prevozi vozač pod dejstvom alkohola - ukazao je Koković.

Prema njegovim rečima, danas imamo dosta alternativa poput autobusa, taksi prevoza, "safety driver-a" ili jednostavno možemo zamoliti poznanika da dođe po nas i bezbedno se vratimo kući.

- Generalno, posebno je teško uticati na promenu svesti kod mladih lica kada pričamo o saobraćaju. Mladi vozači nemaju dovoljno iskustva, skloni su dokazivanju, a naročito pod dejstvom alkohola skloni su nasilničkoj vožnji - rekao je Koković.

Kako je objasnio, primenom ''pijanih naočara'' i simulatora vožnje, svi posetioci će moći da isprobaju i uvere se koliko alkohol i psihoaktivne supstance umanjuju vozačku sposobnost, odnosno produžavaju vreme reagovanja, smanjuju koncentraciju, koordinaciju, preciznost pokreta, izazivaju pospanost i utiču na promenu svesti i pravilno donošenje odluka.

- Vozač koji u organizmu nema alkohola ima vreme reagovanja od jedne sekunde, dok kada je u stanju umerene do teške alkoholisanosti, njegovo vreme reagovanja od jedne sekunde se značajno povećava za tri ili više puta - rekao je Koković.

Trezan vozač, dodao je on, pri brzini od 50 km/h i reagovanjem od jedne sekunde pređe put dužine oko 14 metara, dok kod vozača pod dejstvom alkohola prilikom reagovanja ovaj put iznosi oko 42 metra - preciznije, dok trezan vozač zaustavi svoje vozilo ispred prepreke, vozač pod dejstvom alkohola tek započinje da reaguje na uočenu prepreku.

- Vozači koji su pod dejstvom alkohola imaju mnogo veći rizik od učešća u saobraćajnim nezgodama od vozača koji nisu konzumirali alkohol i ovaj rizik ubrzano raste sa porastom koncentracije alkohola u krvi - rekao je Koković.

Kako je naveo, istraživanja pokazuju da je u Srbiji kod oko 10 odsto nastradalih vozača (kod skoro svakog desetog) prisutan alkohol u krvi, a uporednom analizom dostupnih podataka, dolazi se do zaključka da vozači koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola imaju preko dvadeset puta veći rizik da smrtno stradaju ili zadobiju povrede u poređenju sa treznim vozačima.

- Najviše saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, dogodi se upravo vikendom, a naročito u večernjim i noćnim satima - rekao je Koković.

Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2025. godine, u Srbiji prosečno 0,55 odsto vozača u saobraćajnom toku upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, što zapravo znači da skoro „svaki 190. vozač u saobraćajnom toku vozi pod uticajem alkohola“ ili još konkretnije „kao da u proseku svakog dana preko Gazele pređe skoro 800 vozača koji voze pod uticajem alkohola“, uzimajući u obzir prosečan broj vozila koji u toku dana pređe Gazelu”, rekao je Koković.

- Izvesnost da ćemo biti kontrolisani na prisustvo alkohola u organizmu u svojstvu vozača je izuzetno velika. U sledećoj tabeli možemo se podsetiti na kaznene odredbe koje se odnose na vožnju pod dejstvom alkohola - rekao je on.

Apelovao je na sve posetioce da poštuju saobraćajne propise i preporuke, izbegavaju vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci kako bismo bili bliži cilju ''vizije nula'' stradalih u saobraćaju.

- Kao i prethodnih godina, krećemo sa realizacijom kampanje koja je posvećena svim starosnim kategorijama, a odnosi se na alkohol i podizanje svesti o njegovom negativnom uticaju na bezbednost saobraćaja - rekao je Koković.

Ovogodišnja kampanja, prema njegovim rečima, biće realizovana u 20 lokalnih samouprava u po dva ugostiteljska objekta, gde će pričati sa posetiocima i informisati ih o kaznenim odredba, uticaju alkohola na vozača i slično.

- Naziv ovogodišnje kampanje je "Na putu do nule sa nula promila". U sklopu kampanje, pored alkometra, koristićemo "refleksni simulator" koji nam pokazuje koliko slabe refleksi i vreme reagovanja, i 'pijane naočare' koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola - rekao je Koković.