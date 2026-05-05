Uspomenu na Svetog Đorđa, mnogi Srbi praznuju kao krsnu slavu. Đurđevdan se obeležava 6. maja i predstavlja granicu između leta i zime. Evo kakvo je verovanje za ovaj praznik i koliko je važno kakvo je vreme.

Najlepšu i najdragoceniju uspomenu na Svetog Đorđa predstavlja manastir Đurđevi stupovi, kojeg je u 12. veku podigao srpski kralj Stefan Nemanja.

Praznik Đurđevdan smatra se danom kada se zima zvanično završava i počinje leto, a vezuje se i za zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve.

Stari Srbi verovali su da ako je na Đurđevdan vedro, godina će biti plodna, ali ako kiša pada 6. ili 7. maja, leto će biti sušno.

U narodu se kaže da koliko nedelja pre Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine.

Podsećamo, Đurđevdan ove godine "pada" u sredu, tako da će slavska trpeza biti posna.

