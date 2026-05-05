Halkidiki je među najposećenijim letovalištima srpskih turista, ali na jednoj od njegovih plaža kupanje može biti izuzetno rizično.

Grčka već godinama važi za omiljenu letnju destinaciju srpskih turista, a među svim regijama posebno se izdvaja Halkidiki, mesto gde more ima nestvarne nijanse plave, pesak je zlatan, a izbor plaža gotovo beskrajan. Upravo tu, na zapadnoj strani poluostrva Kasandra, nalazi se jedna od najneobičnijih i najfotogeničnijih plaža - Posidi.

Na prvi pogled, Posidi izgleda kao prizor sa razglednice. Dugačak, uski peščani rt koji se pruža duboko u more, sa vodom koja ga okružuje sa obe strane, čini ga jedinstvenim u čitavoj Grčkoj. Upravo taj "jezik" od peska privlači turiste koji žele savršene fotografije, mir i osećaj kao da su na kraju sveta.

Ipak, iza ove nestvarne lepote krije se i druga, mnogo opasnija strana.

Raj koji može da zavara

Na Posidiju nema mnogo prirodnog hlada, niti organizovanih sadržaja kao na drugim popularnim plažama Halkidikija. Upravo to dodatno pojačava utisak divljine i netaknute prirode, što mnogi turisti obožavaju. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da se na samom vrhu rta susreću morske struje koje mogu biti izuzetno jake i nepredvidive.

More koje deluje mirno i plitko već nakon nekoliko koraka može naglo da postane duboko, a struje često povlače kupače dalje od obale. Upravo zbog toga ova plaža važi za jednu od najrizičnijih u ovom delu Grčke.

Zabeleženi brojni incidenti

Tokom prethodnih godina zabeležen je veliki broj intervencija spasilaca i lokalnih službi upravo na Posidiju. Nažalost, bilo je i slučajeva utapanja, posebno među turistima koji nisu bili upoznati sa specifičnostima ove lokacije.

Prema izveštajima grčkih medija, svake sezone dogodi se više desetina situacija u kojima kupači budu uhvaćeni u jake struje i potrebna im je pomoć. Problem dodatno otežava činjenica da na ovom delu plaže često nema organizovanog spasilačkog nadzora.

Zašto Srbi toliko vole Posidi?

Uprkos svemu, Posidi je izuzetno popularan među turistima iz Srbije. Razlozi su jasni. relativno je blizu, lako dostupan automobilom, a prizori koje nudi retko gde mogu da se vide. Društvene mreže dodatno su doprinele njegovoj popularnosti, jer fotografije sa ovog rta često izgledaju spektakularno.

Pored toga, Halkidiki kao regija pruža odličan odnos cene i kvaliteta, veliki izbor smeštaja i poznatu gostoljubivost, zbog čega mnogi naši turisti iz godine u godinu biraju upravo ovu destinaciju.

Kako bezbedno uživati na ovoj plaži

Ako planirate posetu Posidiju, najvažnije je da u more ulazite sa dozom opreza i svesti o tome gde se nalazite. Najrizičniji deo je sam vrh peščanog rta, gde se sudaraju morske struje, pa ga je bolje izbegavati za kupanje, bez obzira na to koliko primamljivo delovao. Iako voda često izgleda mirno i bezazleno, već nekoliko koraka dalje može postati duboka, a struje vas mogu neprimetno povući od obale, zbog čega nije pametno udaljavati se previše.

Poseban oprez potreban je kada ima vetra ili talasa, jer se tada snaga mora dodatno pojačava, pa čak i iskusni plivači mogu imati problema. Kupanje u društvu je uvek sigurnija opcija, jer u nepredviđenim situacijama znači bržu reakciju i pomoć. Takođe, vredi poslušati savete lokalnog stanovništva i obratiti pažnju na eventualna upozorenja, jer oni najbolje poznaju ćudi ovog dela obale.

Lepota koja zahteva poštovanje

Posidi je bez sumnje jedna od najlepših plaža u Grčkoj, mesto gde priroda pokazuje svoju moć i savršenstvo. Međutim, upravo ta snaga prirode zahteva dodatni oprez i odgovornost.

Ukoliko se pridržavate osnovnih pravila bezbednosti, ovo može biti jedno od najlepših iskustava na Halkidikiju. U suprotnom, rajski pejzaž može se vrlo brzo pretvoriti u opasnu situaciju.

Napomena: gradska plaža koja se nalazi u samom mestu Posidi je odlična za decu i porodice i potpuno je bezbedna. Opasan za plivanje je isključivo Posidi rt koji je od gradske plaže udaljen oko 2km.