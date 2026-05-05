U Srbiji danas ujutru sveže sa izolovanom pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od tri do 13, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Narednih dana (od 6.5. do 12.5.) toplo sa dnevnom temperaturom u sredu od 24 do 29 stepeni, a zatim u intervalu od 22 do 27 - navodi RHMZ i dodaje:

- Tokom dana promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu.

Foto: Alex Linch/Shutterstock

Biometeorološka prognoza - Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima i psihički osetlјivim osobama. Glavobolјa, zamaranje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha - upozorio je RHMZ.

Prognoza Nedeljka Todorovića

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da se narednih dana očekuju prave letnje temperature, uz kratkotrajna osveženja, pretežno lokalnog karaktera.

- Više oblaka će biti 7. i 8. maja, uz kišu koja neće biti jaka i celodnevna, već lokalnog karaktera. Temperatura će blago pasti, oko 20 stepeni - kazao je Todorović.

Podsetio je da je maj poslednji mesec do zvaničnog početka leta, pa je temperatura u porastu, ali jutarnja i večernja svežina i dalje treba da se uzimaju u obzir.

Prognoza Nedeljka Todorovića za početak maja Foto: RTS Printscreen

- Smenjivaće se topli dani sa temperaturama od 23 do 28 stepeni, a osveženja, poput 7., 8., 13. i 14. maja, donose pad temperature za nekoliko stepeni, što je tipično za maj - naveo je meteorolog.