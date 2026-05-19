Početkom godine, desetogodišnja Lana suočila se sa teškom dijagnozom - encefalitisom, odnosno zapaljenjem mozga izazvanim virusom gripa tipa AH3. Zahvaljujući koordinisanom radu stručnjaka sa Instituta za majku i dete, uspešnoj operaciji u Kliničkom centru i oporavku u Tiršovoj, nakon 20 dana kome i velike neizvesnosti, dogodio se preokret. Lana se probudila, a sa njom i nada da se čuda ipak dešavaju.

Tokom kritičnih dana, lekari su činili sve što je bilo u njihovoj moći, bez davanja lažnih obećanja. Ipak, priča o Lani se proširila i stigla i do monaha na Ostrogu, u Hilandaru i drugih svetinja, dok je porodica verovala da je upravo jaka vera doprinela njenom oporavku.

Šta je bio taj prelomni trenutak u kom ste odlučili da doček ne sme biti običan, već da mora biti nešto što će se pamtiti, za "Puls Srbije", govorio je Vladan Matić.

- Nema tu nekog prelomnog trenutka. Svi smo mi kao odeljenje duže vreme planirali taj doček, čekajući trenutak kada se ona oporavi i bude u zdravstvenom stanju da može da dođe u školu. Sve smo organizovali spontano, zajedničkim dogovorom. Svi smo mi uložili trud, cela zajednica. To je bio najmanji način da kao roditelji pružimo podršku - rekao je Matić.

Vladan Matić

Važna lekcija o solidarnosti među decom

Smatram da smo kao društvo zaboravili da ih učimo solidarnosti, jer tempo života i obaveze utiču na to da se takve vrednosti zapostave. Poručio bih svima da treba da pomažemo jedni drugima, da se oslanjamo jedni na druge i da pokušamo da izvučemo najbolje iz ljudi koliko je to moguće, rekao je.

- Uopšte nije bilo teško okupiti decu i roditelje. Sve smo organizovali za oko sat vremena preko grupe i svi smo jedva čekali trenutak da je ponovo vidimo. Želeli smo da ih naučimo da budu podrška jedni drugima, i u lepim i u teškim trenucima, i da se međusobno pomažu. Deca u početku nisu imali predstavu koliko je situacija ozbiljna, rekli smo im da je prehlađena. Kasnije su saznali istinu i bili su zabrinuti, ali i veoma uzbuđeni i nestrpljivi da je vide, uz dosta opreza.

