Nova generacija oficira za navođenje u 126. brigadi vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja prolazi intenzivnu višemesečnu obuku radi osposobljavanja za samostalno obavljanje funkcionalne dužnosti.

Obuka se realizuje u brigadnom centru, a pohađaju je oficiri koji su nakon završetka Vojne akademije prošle godine primili dužnosti u ovoj jedinici. Izvodi se na novom sistemu za obradu i prikazivanje vazdušne situacije i automatsko upravljanje „SOVA 24“, u koordinaciji sa letačkom obukom posada lovačke avijacije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Zamenik komandira čete za upravljanje i navođenje 126. brigade VOJIN kapetan prve klase Miloš Milanović ističe da je ova obuka od izuzetne važnosti za održavanje visokog nivoa operativnih sposobnosti jedinice.

— Oficiri za navođenje aktivno učestvuju u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije. Njihovi osnovni zadaci su navođenje dežurne jedinice lovačke avijacije na nepoznati vazduhoplov u našem vazdušnom prostoru, kao i njegovo privođenje za sletanje na neki od aerodroma u Srbiji. Oni, takođe, pomažu vazduhoplovima u nuždi koji se nalaze u vazdušnom prostoru naše zemlje — rekao je kapetan Milanović.

Ljubav prema poslu kod potporučnika Katarine Stjepanić rodila se u detinjstvu kada je prvi put videla oca u uniformi, a iskristalisala se u odluci da se upiše na modul Vazdušno osmatranje i javljanje na Vojnoj akademiji.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

— Još jedna stvar koja me je motivisala da se prijavim za ovaj kurs jeste rad na novoj tehnici. U toku obuke smo radili kako u simulacionim tako i u realističnim uslovima, gde smo naučili da se nosimo sa stresnim situacijama i da donosimo ključne odluke u takvim trenucima — rekla je potporučnik Stjepanić.

Posao oficira za navođenje u 126. brigadi VOJIN podrazumeva i saradnju sa drugim subjektima koji učestvuju u bezbednom odvijanju vazdušnog saobraćaja, uključujući i Kontrolu letenja, pa je važan deo obuke i trenaža posvećen vazduhoplovnoj komunikaciji.

