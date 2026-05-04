Slušaj vest

Sud časti Regionalne lekarske komore Vojvodine pokrenuo je postupak protiv ginekološkinje (ime i prezime poznato redakciji) iz Doma zdravlja Vršac, koja je kriva za smrt moje bebe, kaže za Kurir Kristina Veljković Šajn (25) iz Vračevog Gaja. Iako su prethodne kontrole ocenile da nije bilo nepravilnosti, Komora je po službenoj dužnosti odlučila da ispita ceo slučaj.

Kristina, inače majka četvorice dečaka, kaže za Kurir da je svaki dan nakon gubitka deteta nova borba za pravdu, a da se iskra nade pojavila kada je dobila poziv od RLKV.

- Sve sam objasnila onako kako se i desilo. Prošle nedelje mi je stigao mejl sa obaveštenjem da je 29. aprila Sudu časti Regionalne lekarske komore Vojvodine podnet po službenoj dužnosti predlog za pokretanje postupka protiv doktorke. Iako su unutrašnja i spoljašnja kontrola rekle da nema propusta, Lekarska komora je pokrenula postupak - kaže očajna majka i dodaje:

- Verujem u naše institucije i da će pravda za smrt mog Petra biti zadovoljena. Suprug i ja još uvek nismo dobro, ali verujemo da će istina izaći na videlo.

Kristina Veljković Sajn je majka četvoro dece Foto: Privatna arhiva

Jeziva tragedija

Kurir je ovim povodom uputio pitanja RLKV, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Podsetimo, 22. oktobra 2025. godine Kristina je u sedmom mesecu trudnoće osetila kontrakcije. Sa suprugom je krenula u DZ u Beloj Crkvi kako bi dobila uput od lekara opšte prakse za bolnicu u Vršcu. U bolnici im je, međutim, rečeno da s tim uputom ne mogu kod ginekologa, već da moraju da se jave u DZ Vršac, gde je vođena trudnoća.

U vršačkom domu zdravlja Kristinu je pregledala doktorka, koja joj je, ističe, rekla da joj nije ništa i poslala je kući.

- Pregledala me je i rekla da mi je grlić zatvoren, stomak tvrd i da nema razloga za brigu. Iako sam pomenula da tog jutra ne osećam bebu, poslala me je kući uz terapiju i savet da se sutradan javim izabranoj doktorki - navela je majka za Kurir odmah nakon tragičnog događaja.

Dodala je i da je drugi lekar predložio CTG pregled, ali da je taj predlog doktorka odbila. Nedugo po izlasku iz Doma zdravlja bolovi su se naglo pojačali. Porođaj je započeo ispred porodične kuće, a nastavljen u automobilu na putu ka DZ u Beloj Crkvi.

Dete je preminulo jer je udahnulo plodovu vodu Foto: Privatna arhiva, Printscreen TV Banat

- Na samom ulazu u Dom zdravlja porodila sam se u kolima. Beba je bila živa, disala je, ali je bila modra - svedočila je Kristina.

Majka i beba potom su sanitetom prebačene u Opštu bolnicu Vršac, gde je dete preminulo. Nakon tri meseca neizvesnosti Kristina je krajem januara dobila obdukcioni nalaz koji pokazuje da je beba umrla jer je udahnula plodovu vodu.

Iz Ministarstva zdravlja naveli su tada za Kurir da je zdravstvena inspekcija izvršila vanredni inspekcijski nadzor u OB Vršac i DZ Vršac. Formirana je i komisija za sprovođenje vanredne spoljne provere kvaliteta stručnog rada pomenutih zdravstvenih ustanova. Kurir je tada uputio pitanja i Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Vršcu, ali odgovore nismo dobili. U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu saopštili su da je povodom navedenog događaja formiran predmet.