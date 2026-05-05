SRBIJA SE NOĆAS JAKO ZATRESLA: Ovo mesto na severu pogodila dva zemljotresa zaredom, prvi udario sa 4,1 po Rihteru
Aparati Seizmološkog zavoda Srbije zabeležili su noćas jači zemljotres na severu zemlje.
Naime u 02.35 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 4,1 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Bezdan.
Zemljotres u Bezdanu od 4,1 po Rihteru
Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na VI stepena Merkalijeve skale.
Drugi potres zabeležen je noćas u 02.44 časova. Zemljotres se osetio i u okolnim mestima poput Apatina, kao i u delovima Hrvatske i Mađarske.
Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
