Aparati Seizmološkog zavoda Srbije zabeležili su noćas jači zemljotres na severu zemlje.

Naime u 02.35 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 4,1 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Bezdan.

Zemljotres u Bezdanu od 4,1 po Rihteru Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na VI stepena Merkalijeve skale.

Drugi potres zabeležen je noćas u 02.44 časova. Zemljotres se osetio i u okolnim mestima poput Apatina, kao i u delovima Hrvatske i Mađarske.

Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

