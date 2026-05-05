Jak zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru pogodio je noćas područje kod Sombora, tačnije rejon Bezdana, oko 2.35 časova posle ponoći, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Epicentar potresa bio je na granici Srbije i Hrvatske, u blizini Bačkog Monoštora, na dubini od oko 13 kilometara.

Samo desetak minuta nakon prvog udara, zabeležen je i slabiji zemljotres jačine 2,5 stepeni, što je dodatno uznemirilo građane.

Građani u panici: „Mislila sam da će zgrada da se sruši“

Potres je probudio mnoge stanovnike Sombora i okolnih mesta.

„Iskočila sam iz kreveta koliko je treslo“, rekla je Tamara iz Sombora.

„Probudilo me iz sna, mislila sam da će zgrada da se sruši“, navodi druga.Treslo se i van Srbije

Zemljotres se osetio i u drugim delovima Srbije, ali i u Hrvatskoj, Mađarskoj i severnom delu Bosne i Hercegovine.

Zasad nema informacija o šteti.

Prema prvim informacijama, nema podataka o povređenima niti o većoj materijalnoj šteti. Stručnjaci navode da potresi ove jačine uglavnom ne izazivaju ozbiljna oštećenja, ali mogu biti veoma uznemirujući za građane.