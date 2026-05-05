Prilikom zamene guma, preporučljivo je zameniti sve četiri gume odjednom. Međutim, kako su mnogi vozači često uslovljeni budžetom, onda se odlučuju za polovično rešenje – da kupe samo dve nove gume i kombinuju ih sa starima. Ali onda se javlja dilema da li je bolje staviti nove gume napred ili pozadi? Evo šta kažu automobilski stručnjaci.

Odluka o kupovini samo dve gume ne mora uvek da bude isključivo iz finansijskih razloga, jer habanje jedne osovine (na primer kod zadnjeg pogona koji više troši gume) ne znači nužno da treba menjati sve. U takvim slučajevima jasno je gde idu nove gume.

Mišljenja podeljena

Ali šta kada je habanje približno jednako na svim točkovima, a možete da zamenite samo dve gume?

Mišljenja su podeljena, kao i u mnogim drugim temama o automobilima. Jedni tvrde da nove gume treba staviti napred kako bi se poboljšalo upravljanje i kočenje. Drugi smatraju da ih je bolje postaviti pozadi, da zadnji deo vozila ne bi gubio stabilnost pri skretanju i kočenju. Ko je u pravu?

Šta kaže stručnjak

Prema rečima stručnjaka iz "Mišlena" u Velikoj Britaniji, Brajana Porteusa, u pravu su oni koji zagovaraju zadnju osovinu.

- Postoji pogrešno uverenje da par novih guma napred poboljšava vuču i kočenje. To mišljenje uglavnom proizlazi iz činjenice da većina automobila ima prednji pogon. Čak i kod vozila sa pogonom na sva četiri točka, razmišljanje je slično – nove gume napred zbog kočenja i upravljanja - objašnjava Porteus.

Ključna stabilnost vozila

Međutim, ključna stvar je stabilnost vozila.

- Ne dobijate ništa time što imate bolju vuču napred ako prilikom kočenja zadnji deo vozila počne da šeta levo-desno. Najpre treba obezbediti stabilnost, a tek onda razmatrati kočenje i vuču prednjih, istrošenijih guma. Naravno, ne govorimo o potpuno istrošenim gumama - ako su takve, onda se menjaju sve ili se vozilo ne koristi dok se ne zamene. Svi naši testovi i simulacije to potvrđuju - kaže on.

Dodaje da proizvođači podešavaju automobile tako da pri granici prianjanja pokazuju blago podupravljanje.

- To je ponašanje koje vozači lakše prepoznaju i kontrolišu - instinktivno reaguju smanjenjem gasa ili kočenjem. Zato je važno da nove gume budu pozadi kako bi prednje omogućile to predvidivo, blago podupravljanje.