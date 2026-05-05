Pre 23 godine bilo je teško, neizvesno, radovali smo se prvom rođendanu, još više desetom, pa sve više svakom narednom, smatrajući ga novim uspehom. Sada kad smo se, zahvaljujući profesionalizmu, vrednom i posvećenom radu, pozicionirali među najuticajnije medijske brendove u Srbiji, najjači utisak je to što trajemo krećući se uvek uzlaznom putanjom.

Od skromnih početaka kao dnevne novine, Kurir je izrastao u prvu medijsku platformu u Srbiji sa svoje četiri ekstenzije – dnevnim novinama, portalom, televizijom i društvenim mrežama. Ovaj impresivni razvoj pokazatelj je naše posvećenosti inovacijama i kvalitetu informisanja.

Sve ove godine tu smo za naše čitaoce, kasnije i gledaoce, uvek postavljajući sebi još više ciljeve.

Povodom obeležavanja našeg rođendana, u sredu, 6. maja, poklanjamo kompletan tiraž dnevnih novina Kurir. Ne propustite svoj besplatan primerak! Proslavimo zajedno dugogodišnju tradiciju pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija.

Hvala vam što ste bili uz nas svih ovih godina! Potrudili smo se da ovaj broj bude nagrada za vašu vernost našem brendu. Zato vas u rođendanskom broju očekuje bogat i raznovrstan sadržaj - zanimljivi intervjui, ekskluzivne priče, reportaže i životne ispovesti.

Nastavljamo da smo tu za vas, sve bolji i bolji!

Kurir slavi, vi dobijate!