Nošenje crvenog konca oko zgloba ruke je običaj koji se javlja u različitim kulturama i religijama. Najčešće ga stavljaju roditelji bebama, verujući da na taj način štite bebu od uroka.

Narodno verovanje kaže da crveni konac štiti dete od uroka, odbija zle poglede i lošu energiju, i jednostavno čuva zdravlje bebe.

O tome je govorio teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

"Da ima veze sa crkvom, prodavao bi se u crkvi"

- Narodno verovanje kaže da crveni konac štiti dete od uroka, odbija zle poglede i lošu energiju, i jednostavno čuva zdravlje bebe. Međutim, on nema nikakve veze sa Bogom i crkvom. Da ima veze sa crkvom, prodavao bi se u crkvi - naveo je Đurđević.

Crveni končić se smatra sujeverjem.

Zaštita ne dolazi od konca, nego dolazi od Boga

- On nas ne štiti i ne dobijamo nikakvu duhovnu zaštitu kada ga nosimo, odnosno kada ga beba nosi. Kakve on veze ima sa životom? Zašto je uopšte crvene boje? Zašto nije žuti ili zeleni konac? Zaštita ne dolazi od konca, nego dolazi od Boga. Treba da imamo poverenje u Boga, a ne u amajliju u vidu crvenog konca - rekao je Đurđević.

Istakao je da je amajlija je u suprotnosti sa hrišćanstvom.

- Molite se za svoje dete i ne slušajte babe, strine, tetke, mame, već pravac po makaze i isecite taj končić sa bebine ruke. Verujem da niko od njih nema zlu nameru, ali ako nešto ne znate, obratite se svom svešteniku i on će vam sve objasniti - zaključio je.