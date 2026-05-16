U društvu u kojem su odnosi između svekrva i snaja često predmet stereotipa, šala i čak porodičnih razmirica, svaki primer sloge i bliskosti brzo privuče pažnju javnosti.

U Srbiji se već decenijama provlači narativ o tenzijama između ove dve važne figure u porodici, ali sve češće društvene mreže nude drugačiju sliku onu u kojoj dominiraju podrška, razumevanje i zajedništvo.

Jedan takav trenutak zabeležen je na svadbenom veselju, gde je mlada odlučila da napravi gest koji je oduševio mnoge. Naime, snaja je poručila navodno omiljenu pesmu svoje svekrve "Psiho" od Aleksandra Prijović i zajedno sa njom zaigrala pred gostima.

- Da li još neka mlada poručuje svekrvinu omiljenu pesmu - stoji u opisu video-snimka koji se pojavio na Instagramu, a onda se ubrzo proširio mrežama i izazvao lavinu reakcija i komentara.

I dok su jedni bili iznenađeni ovakvim potezom, većina korisnika istakla je koliko je lepo videti skladan odnos između snaje i svekrve. U komentarima su se nizale poruke podrške i odobravanja:

- Najjači duo su svekrva i snaja - napisao je jedan korisnik.

Drugi su ukazali na širu sliku porodičnih odnosa:

- Pa, ništa nenormalno, daj Bože da ima više snajki i svekrva da se vole, kao i tašti i zetova sve to ide u korist naše dece. Meni je očaj kad se mrze, ovo je lepo videti.

Bilo je i onih koji su naglasili praktičnu stranu dobrih odnosa.

- Pametna, ako je svekrva dobra, treba da je poštuje, jer može da joj pomogne vazda u životu. Dobra svekrva je štit snahi i uzdanica, sigurno.