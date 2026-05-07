Od načina na koji dočekujemo goste do toga ko plaća račun u kafani, razlike među narodima Evrope često su mnogo dublje nego što se na prvi pogled čini. Dok se na Balkanu gostoprimstvo gotovo podrazumeva - trpeza puna, domaćin koji ne dozvoljava da gost išta plati i večita "borba" oko računa - u pojedinim zemljama stvari funkcionišu znatno drugačije.

Primera radi, u Norveškoj, Švedskoj ili Holandiji, jasno razdvajanje troškova su deo svakodnevice i neretko se očekuje da svako snosi svoj deo - čak i kada je reč o druženjima medu prijateljima.

Jedna priča koja je poslednjih dana izazvala burne reakcije najbolje ilustruje taj sudar mentaliteta.

Foto: Tik Tok Printscreen/gdemevodis

- Mojoj sestri je drug tražio 0,25 evra za toalet papir potrošen na njegovoj žurci - šokirala je svojom objavom jedna Jelena na Tik Toku "gdemevodis" i dodala:

- Skandinavske zemlje, ali iz ove priče i Holandija, opšte su poznate kao države gde druženje sa prijateljima ima svoju tarifu. Pa tako, ako vas neko zove u goste na večeru, podrazumeva se da platite namirnice koje je taj neko potrošio za vaš deo večere.

Jelena kaže da je drug njene sestre otišao i korak dalje, pa je u cenu koja treba da mu se plati dodao i toalet papir, kese za đubre i sredstvo za čišćenje.

- Zamisli, dođeš sa žurke i dočeka te račun sa svakom korišćenom i nekorišćenom sitnicom od prethodne večeri - kaže ona dodajući u opisu da prosčenom Balkancu nije dobro kada čuje ove priče.

- Mi se uglavnom gađamo parama kada sedimo zajedno u restoranu. Kada zovemo goste - ta priprema kuće i potrošena hemija da sve sija bi koštala par stotina evra - objašnjava Jelena dodajući da se malo šali, a malo i ne.

Ipak, oni koji žive na severu Evrope nude i drugačiji ugao gledanja. Kako je u komentarima rekao jedan naš sugrađanin koji živi u Norveškoj, visoke cene igraju veliku ulogu u formiranju takvih običaja.

- Ovde je alkohol među najskupljima na svetu. Šest piva košta oko 25 evra, vino isto toliko, a žestina ide i preko 50 evra. Ako organizujete žurku za više ljudi, troškovi lako odu u stotine evra, pa je normalno da svako donese svoje piće - navodi on, uz napomenu da naplaćivanje osnovnih stvari ipak mnogima deluje preterano.

Amsterdam

- Nije baš uvek tako, ali apsolutno ovo možeš očekivati od određenih ljudi - napisao je jedan naš čovek iz Amsterdama.

- Imam rodbinu u Norveškoj. Zvali smo dva Norvežanina na slavu. Ovi se oduševili, i kad su krenuli kući vade pare da plate za to što su jeli i pili. Zblanuli su se kad su čuli da ne treba ništa - dodao je drugi.

Posebno je iznenadila priča devojke koja se šokirala zahtevom Austrijanca nakon što su prekinuli vezu.

- Moj bivši dečko Austrijanac me je pozvao, odnosno molio da idemo na putovanje po Balkanu. Međutim, on je sve pisao šta smo kupovali i kada sam raskinula sa njim tražio mi je da mu platim oko 1.500 evra - sve ono što je on meni navodno plaćao - ispričala je ova devojka.