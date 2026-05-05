Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Da li Srbiji preti jači zemljotres

Slušaj vest

Krajnji sever Srbije noćas je pogodio zemljotres od 4,1 stepen po Rihteru, registrovan na području Bezdana.

Potres je registrovan u 2.35 sati, nedugo potom za njim je usledio novi, zabeležen u 2.44 časa.

Osetio se i u susednim zemljama - Hrvatskoj i Mađarskoj.

1/5 Vidi galeriju Zemljotres u Bezdanu od 4,1 po Rihteru Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Na mrežama se pojavio i snimak noćašnjeg potresa koji su snimile kamere na porodičnoj kući na području Sombora.

A da se nešto dešava najavili su psi, koji su svi uglas počeli da laju posle čega je usledio jak udar.