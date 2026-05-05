U selu Baluga, nadomak Čačak, jak vetar izazvao je neobičan incident kada je podigao plastenik i bacio ga pravo na dalekovod, ostavljajući meštane u neverici i zabrinutosti.

Scena kao iz filma 

Prema rečima čitalaca koji su nam poslali fotografije sa lica mesta, konstrukcija plastenika zaplela se u kablove visokonaponske mreže, zbog čega trenutno nije moguće bezbedno ukloniti je bez intervencije nadležnih službi. Meštani navode da ovako nešto do sada nisu videli, i strahuju da bi moglo doći do prekida u snabdevanju električnom energijom ili dodatnih oštećenja.

Vetar napravio veliki problem

Foto: Kurir


-Vetаr je bio izuzetno jak, sve se desilo u trenutku. Plastenik je bukvalno poleteo i završio na žicama- rekao je za Kurir jedan od očevidaca.

Meštani u čudu

Za sada nije poznato kada će problem biti rešen, jer uklanjanje plastenika sa dalekovoda zahteva specijalizovanu opremu i koordinaciju sa elektrodistribucijom. Nadležni apeluju na građane da se ne približavaju mestu incidenta zbog potencijalne opasnosti.

Fotografija koje su čitaoci dostavili jasno pokazuju razmere ovog neobičnog događaja, koji još jednom podseća na snagu vremenskih nepogoda i potrebu za dodatnim merama zaštite imovine.

