Slušaj vest

U Srbiji se do 13. maja očekuje toplo vreme sa dnevnom temperaturom danas od 24 do 29 stepeni, a zatim u intervalu od 22 do 27 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana promenlјivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom koja će biti češća u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela suvo. Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od tri do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, dok su na području Vojvodine i zapadne Srbije mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Foto: Alex Linch/Shutterstock

Prema najavi RHMZ-a u petak će takođe biti umereno do potpuno oblačno vreme, u drugom delu dana mestimično sa kišom, dok se na području severne, zapadne i centralne Srbije očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 21 do 25 stepeni.

Vreme za vikend

U subotu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike pogodovaće hronično obolelim i osetlјivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi.

- U drugom delu dana na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

Što se tiče prognoze od 10. do 14. maja RHMZ najavljuje promenljivo i toplo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom pojavom grmljavine.

Na snazi žuti meteoalarm

Žuti meteoalarm na Đurđevdan Foto: RHMZ Printscreen

Tokom ove nedelje RHMZ je najavio žuti meteoalarm što označava potencijalno opasnu pojavu zbog grmljavine.

Žuti meteoalarm za 7. 5. Foto: RHMZ Printscreen