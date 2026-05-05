Tokom vikenda u Banjaluci se desilo jedno neobično venčanje na kojem su mladenci pokazali da za ljubav nikad nije kasno.

Naime, mladoženja je devedesetogodišnjak, a mlada polako “gazi” 84. godinu.

Prizorom sa venčanja, pohvalio se mladin unuk na društvenoj mreži Tik Tok, uz komentar "Došlo doba, da se ljubav proba. Baba mi se udaje iz ljubavi u 84. godini. Mladoženja ima 90 godina".

Snimak je oduševio brojne korisnike.

Foto: screenshot TT

U ulozi odbornika-matičara našao se Igor Mandić, koji za BL portal kaže da u Banjaluci ne nedostaje sklapanja brakova ni u poznim godinama, posebno zbog, kako kaže, dobre penzije.

Najstariji mladenci tokom ove godine

- Međutim, ovom paru ne fali ni ljubavi, a ni vedrog duha. Inače mi je najlepši deo odborničkog posla ovaj gde učestvujem u ovako važnom činu. To je obično uvek trenutak uz puno dobrih emocija, energije, osmeha i ljubavi koja pršti na sve strane. Takve priče nam dođu kao pravo osveženje u ovo sumornom vremenu - kaže Mandić za BL portal.

Iz Gradske uprave Banjaluka potvrđuju za BL portal da je tokom vikenda skopljen brak sa najstarijim mladencima tokom ove godine. Kada pogledamo podatak iz prošle, najstariji mladoženja iz Banjaluke je imao 85 godina.