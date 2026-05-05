Građani širom Srbije pokazali su da humanost nema granice!

U danima koji su za nama, brojni pojedinci odazvali su se apelima i uplatili novac da bi pomogli Miljani Loćkić iz Pančeva i njenim ćerkicama, od tri i jedne godine, da reše stambeno pitanje.

Njena potresna priča ujedinila je zemlju i podstakla talas solidarnosti. Ipak, uprkos svakodnevnim uplatama, cilj još nije dostignut.

Humanitarnu inicijativu pokrenula je kompanija "Medijska mreža", izdavač lista Srpski telegraf i portala Republika, u saradnji s fondacijom Humana srca.

Pozivaju se građani, kao i kompanije, ljudi širokog srca, da se uključe u akciju i doniraju sredstva koja će potom biti iskorišćena za kupovinu stana ili kuće za ovu porodicu.

Foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Miljana je 24. marta, u požaru koji je izbio u kući gde su živeli kao podstanari, izgubila supruga Marka, a nekoliko dana kasnije, od povreda zadobijenih u požaru, i najstariju ćerkicu M. (5).

Dok je ona spasavala mlađe dve devojčice, suprug se, kroz buktinju koja je gutala sve pred sobom, vratio u drugi deo kuće za najstariju. Bitku za život su oboje, nažalost, izgubili.

Iako potpuno uništena tugom, Miljana se susrela s novom mukom - ona i ćerke nemaju krov nad glavom, a s jednom platom ne može da reši stambeno pitanje. Trenutno borave kod Markove majke, ali to nije održivo rešenje.

Miljana nema gde. Suprug i ona su planirali da u doglednom periodu stvore nešto svoje, međutim sada je nemoguće da sama, s jednom platom, izgura to. Najstrašnije noći u svom životu se, zbog šoka, jedva seća.

- Deca su se kupala, spremali smo ih za krevet, to se sve desilo oko pola osam. Odnela sam mlađe ćerkice na francuski krevet u sobu iz kupatila da ih obučem, Magdalena je izašla iz te sobe. Odjednom je samo Marko viknuo da gori. Krenula sam, uhvatio me je za ruku i rekao da izvedem mlađe, a on će Magdalenu. Komšije su mi rekle da sam decu izbacivala kroz prozor, sve je bilo... Bila sam u šoku - priča Miljana.

Foto: Dragan Kadić

Kako možete uplatiti novac:

Akcija traje dok se ne obezbedi dovoljno novca za rešavanje stambenog pitanja.

Broj računa (Humana srca fondacija - Poštanska štedionica): 200-3474070101033-94

Svrha uplate (OBAVEZNO): Za Miljanu Loćkić

Devizni račun (IBAN): RS35295000000010760128