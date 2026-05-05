Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević danas je uručila rešenja o dodeli subvencija majkama za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, u okviru programa stambene podrške koji realizuje ministarstvo.

Rešenja su dodeljena korisnicama čiji su zahtevi odobreni na 14. sednici Komisije, održanoj u aprilu, kada je odobreno 60 zahteva, čime je isto toliko porodica trajno obezbedilo svoj dom.

Žarić Kovačević je istakla da država kroz ovaj program pruža konkretnu podršku porodicama, imajući u vidu da je put do prve nekretnine često težak i finansijski zahtevan. Dodala je da subvencije, koje iznose do 20.000 evra, predstavljaju ulaganje u porodicu i budućnost dece, kao i vid podrške majkama koje podižu svoje porodice ovde, u našoj zemlji.

Kako je navela, od donošenja Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom i odgovarajuće uredbe do danas je odobreno ukupno 1.536 zahteva, što znači da je isto toliko porodica obezbedilo sopstveni dom uz pomoć države, a država je u ove svrhe uložila oko 25 miliona evra.

Foto: Tijana Ćirić

- Program dodele bespovratnih sredstava za prvu nekretninu za majke deo je politike demografske obnove i razvoja Srbije. Svaki novi dom koji se izgradi ili kupi uz ovu pomoć jeste pobeda za demografsku sliku naše zemlje. Ohrabruje i podatak da je u Srbiji u periodu od početka 2026. godine rođeno 14.166 beba, što je za 495 više nego u istom periodu prošle godine, odnosno rast od 3,6 odsto. Ovo je važan signal da mere koje sprovodimo daju rezultate, posebno imajući u vidu ranije negativne demografske trendove - naglasila je Žarić Kovačević, dodajući da dodela bespovratnih sredstava doprinosi i razvoju lokalnih zajednica, jer omogućava porodicama da ostanu i grade budućnost širom Srbije.

Foto: Tijana Ćirić

Ona je ukazala i na to da, osim stambene podrške, država nastavlja da unapređuje i druge mere. Podsetila je da je od 1. aprila povećan cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak sa 13.247 na 18.000 dinara, za šta je u budžetu obezbeđeno dodatnih 950 miliona dinara, čime je ovo pravo postalo dostupno većem broju porodica.

Foto: Tijana Ćirić

Takođe, ministarstvo je sa više od 392 miliona dinara podržalo 64 jedinice lokalne samouprave u sprovođenju 112 mera populacione politike, dok se kroz Alimentacioni fond obezbeđuje ekonomska sigurnost za decu iz razvedenih brakova. Ova sredstva trenutno koristi više od 770 dece, a isplaćeno je preko 33 miliona dinara.

U cilju dodatne podrške roditeljstvu, ministarstvo je, uz podršku UNDP-a, pokrenulo i karavan "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu", koji ima za cilj jačanje uloge porodice i prikupljanje predloga građana za unapređenje mera populacione politike. Karavan je do sada obišao četiri lokalne samouprave i gradske opštine, a planirano je da do početka juna bude realizovan u ukupno 20 gradova, opština i gradskih opština širom Srbije, kako bi se podrška porodicama približila građanima u svim delovima zemlje.