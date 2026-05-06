Slušaj vest

Putevi Srbije saopštili su da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i uputili su apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju.

- U cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put, putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone "Putevi Srbije" informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima. Držite bezbedno odstojanje. Ne vozite pod dejstvom alkohola. Budite strpljivi. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSVAKOG DANA ČAK 800 PIJANIH VOZAČA PRELAZI PREKO GAZELE! Alarmantni podaci: "Ponašamo se kao Kolumbija u saobraćaju, NARKOTIKE DA NI NE SPOMINJEMO"
gazela-policijski-cas-ilustracije-foto-ana-paunkovic039.jpg
DruštvoTokom prvomajskih praznika kontrolisano više od 42.000 vozila: Više od 16 hiljada vozača prekoračilo brzinu!
shutterstock_2739202655.jpg