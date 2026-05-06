Putevi Srbije saopštili su da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana , i uputili su apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju.

- U cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put, putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone "Putevi Srbije" informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/stanje-na-dr%C5%BEavnim-putevima. Držite bezbedno odstojanje. Ne vozite pod dejstvom alkohola. Budite strpljivi. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu, navodi se u saopštenju.