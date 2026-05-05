Grčka već godinama važi za letnju sigurnu luku srpskih turista - more koje mami bojama, pesak koji podseća na razglednice i bezbrižnost koju retko gde možemo da pronađemo.

Ipak, postoje mesta na kojima priroda, koliko god bila lepa, ne prašta nepažnju.

Na zapadnoj obali Kasandre, prvog "prsta" Halkidikija, nalazi se Posidi Bič - jedna od najneobičnijih, ali i najopasnijih plaža u ovom delu Grčke.

Na prvi pogled, Posidi izgleda nestvarno. Dugačak peščani rt pruža se duboko u more, dok ga sa obe strane zapljuskuju talasi. Sa visine, prizor izgleda gotovo nestvarno - kao da stojite na granici dva mora. Upravo zato ova plaža svake godine privlači turiste željne savršenih fotografija i osećaja potpune slobode.

Ali upravo tu, na samom vrhu rta, krije se najveća opasnost.

Mesto gde se more ne ponaša "normalno"

Na Posidiju nema gužve kao na drugim plažama, nema mnogo hlada, niti tipičnih turističkih sadržaja. Divljina i mir su deo njegovog šarma - ali i razlog zbog kog mnogi zaborave na oprez.

Na samom vrhu rta susreću se jake morske struje koje mogu biti potpuno nepredvidive. More koje izgleda mirno već posle nekoliko koraka naglo menja dubinu, a struje lako povuku kupače dalje od obale.

Zbog toga ovu lokaciju mnogi nazivaju i "zamkom u raju".

Grčki mediji i ove godine, pred početak sezone, ponovo upozoravaju turiste - svake godine beleži se veliki broj intervencija, a bilo je i tragičnih ishoda.

Poseban problem je što na ovom delu plaže često nema organizovanih spasilaca.

Pravila koja mogu da spasu život

Najrizičniji deo je sam vrh peščanog rta i upravo njega treba izbegavati za kupanje, koliko god izgledao primamljivo. Vetar i talasi dodatno pojačavaju snagu mora, pa čak i iskusni plivači mogu da izgube kontrolu.

A koliko ova plaža može biti opasna, pokazuje i priča koja je obišla svet.

Borba koja je trajala 18 sati

Leto 2022. godine. Severna Makedonija državljanin Ivan Gjorgijevski sa prijateljima dolazi na Halkidikida proslavi 30. rodendan. Plan je bio jednostavan - sunce, more i bezbrižan dan na plaži u Posidiju.

Ujutru je padala kiša, ali se brzo razvedrilo. Društvo je roštiljalo, smejalo se, more je izgledalo mirno. Plaža je bila gotovo prazna.

A onda - u sekundi, sve se promenilo.

Jedan od prijatelja počeo je da viče i pokazuje ka pučini. Martina su struje već nosile dalje od obale.

Ivan nije imao vremena za razmišljanje. Pogledao je oko sebe - nije bilo ničega čime bi mogao da mu pomogne. Ušao je u vodu.

- Vrlo brzo me je struja odnela od plaže - ispričao je kasnije.

Ono što nisu znali jeste da su se našli na mestu koje stručnjaci nazivaju "mašinom za utapanje".

Talasi su rasli. Struja je bila nemilosrdna.

- Govorio sam mu da se smiri, da ne paniči... ali sam ga sve slabije video - ispričao je Ivan kasnije za dokumentarac koji je rađen za National Geographic.

U jednom trenutku - nestao je.

More ga je progutalo.

Ivan je ostao sam.

Sunce je zalazilo, a sa njim i poslednja sigurnost. Talasi su postajali sve veći. Vetar jači. Noć se spuštala.

- Znao sam da me te noći niko neće pronaći.

Počela je borba koja će trajati 18 sati.

Plivao je da bi ostao u životu. Borio se sa hladnoćom, iscrpljenošću, žeđu. U glavi su mu se smenjivale slike - porodica, prijatelji, život koji možda više nikada neće videti.

- Vreme je postajalo sve gore i gore. Talasi su bili ogromni. Voda je bila mnogo hladnija. Počeo sam da se tresem. Morao sam da budem aktivan i da plivam kako bih se ugrejao. Plivao sam veći deo noći. Gledao sam u talase. Kada bih video talas koji razbija, plivao bih ispod njega. Znao sam da je davljenje jedan od najbolnijih načina da se umre. Razmišljao sam da li je možda bolje onesvestiti se. To bi možda pomoglo da ne osećam bol.

Ivana su morile mnoge misli. Samoća, strah da će doći ajkula i rastrgnuti ga u komadiće... Pitao se kako će najmiliji osećati nakon što umre. Sve te misli je pokušao da utiša. Jedino što nije mogao bile su misli o gladi i žeđi:

- Noću se desila zanimljiva stvar. Počeo sam da vidim zvezde, kao male kuglice svetlosti. Mislio sam da je to samo od dehidracije ili ošamućenosti. Bilo je slično onom kao kada ustanete veoma brzo... A onda... Kugle su bile mnogo veće, sjajnije, veoma intenzivne. Kružile su oko mojih ruku i nogu, po celom telu. Ateista sam i ne verujem baš u religiju, duhovne i sujeverne stvari, ali osećao sam se kao da imam 10 do 20 anđelčića oko mog tela. Kao da je neko ili nešto bilo sa mnom.

Sunce je počelo da izlazi. Talasi su i dalje bili prilično veliki, prilično divlji, ali se više nisu tako sa hukom obrušavali.

Tračak nade

Helikopter je preleteo iznad njega. U prvi mah činilo se da ga nije video. Ali jeste.

Svim brodovima u blizini uputio je poziv da budu u pripravnosti. Nedugo zatim, jedan brod mu je prišao. Bacili su mu pojas. Stigao je spas!

- Tek kada sam se popeo na brod, znao sam da sam bezbedan.

Ivan je u bolnici bio dva dana i potpuno se oporavio.

Pronađen je skoro 20 kilometara dalje od mesta gde je ušao u more.

Ivan je bio u bolnici dva dana. Dok se oporavljao, njegova priča je obišla ceo svet.

On je, naravno, bio presrećan što je živ, ali nije mogao da prestane da razmišlja o Martinu i njegovoj porodici.

Martina su mnogi tražili - obalska straža, neprofitne organizacije, volonteri iz Makedonije i Grčke i, naravno, Ivan.

Ali, njegovo telo nikada nije pronađeno.

Danas, ova priča služi kao opomena svima koji dolaze na Posidi.

Jer, koliko god izgledao kao raj na zemlji, ovaj peščani rt krije snagu mora koju ne treba potceniti.