Na 35. godišnjicu prenosa moštiju Svetog vladike Nikolaja iz Amerike u zadužbinu porodice Velimirović, u manastiru Lelić nadomak Valjeva, Svetu arhijerejsku litugiju služio je patrijarh Porfirije sa brojnim episkopima i sveštenstvom.

Deo molitvene svečanosti, kojoj je prisustvovalo mnoštvo vernika iz svih krajeva Srbije, bilo je i osvećenje novog Doma Svetog vladike Nikolaja, u koji je smeštena njegova zaostavština. Izgrađen je prema projektu arhitekte Vladislava Lalickog.

Ovom prilikom Orden Svetog vladike Nikolaja, episkop valjevski, Isihije uručio je patrijarhu srpskom Porfiriju i igumanu manastira Lelić - Georgiju za pregalaštvo u izgradnji novog Doma.

"Prepoznajući ljubav Svetog vladike Nikolaja prema Bogu svome i našem i ljubav njegovu prema svom narodu, moleći se zajedno sa njim u ovoj banji Vitezdi njegovim molitvama budemo uvek isceljivani. A to možemo, ako hoćemo. To možemo, ako imamo vere, nade i ljubavi", poručio je patrijarh srpski Porfirije.

Kurir/RTS

