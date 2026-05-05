Devojčica Aljona (9) nestala je u Novom Sadu!

Juče je Aljona otišla da spava u porodični stan, a do 11 ujutru je roditelji nisu dirali. Kada su došli da probude ćerku u 11, nije bila u sobi.

Nije došla u školu, drugari je nisu videli, niti znaju gde je.

Foto: Privatna arhiva

Najverovatnije je na sebi imala farmerke, svetlu duksericu i patike.

Majka kaže da se Aljoni dešavalo da ode u šetnju a da se ne javi, ali nikad nije propustila školu.

Foto: Printcsreen/Facebook

Iz policije nam je potvrđeno da je otac prijavio nestanak.

Ako ste videli ovu devojčicu, pozovite policiju.

Kurir/Staša Keneški

