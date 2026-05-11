U Prokuplju je zabeležen ozbiljan incident. Lift je propao do podruma dok je u njemu bilo dete. Na sreću, bez povreda. Ovaj događaj ponovo otvara pitanje bezbednosti liftova u stambenim zgradama. Dok upravnik navodi da je održavanje bilo redovno, stanari tvrde da su problemi postojali i ranije.

Milorad Ristić profesionalni upravnik kazao je u emisiji "Puls Srbije" da su liftovi saobraćajno sredstvo koje podleže mnogim zakonima i pravilnicima:

- Postoji zakon o tome kako se liftovi ugrađuju i montiranju, zatim o održavanju i o bezbednosti. Liftovima je rok trajanja 25 godina a neki su stari i po 50. Delova više nema, uvoze se iz inostranstva kao i majstora jer ne postoji više škola za liftadžije. Lift je danas jako skupo održavati i izgradnja košta do 3.000 evra po jednoj stanici.

- Postoji problem, jer se ljudi odnose prema liftovima, kao prema nečemu što nije njihovo. Ko god renovira stan, ubacuje više komada kesa u njega, šut se prosipa, a čim ne radi lift odmah zovu majstora. Majstora više nema, škola ne postoji. Liftovi su bezbedni i ne dolazi do mnogo incidenata.

Posebno naglašava da prilikom zaglavljenja u liftu, prvo treba pozvati kontakt upravnika zgrade, a ne telefon istaknut u liftu a ljudi nikako sami ne bi trebali otvarati i popravljati lift, stiskati dugmiće:

- Ljudi ne razumeju da lift može da krene i da postoji mogućnost propadanja u opno što može izazvati veći problem nego što jeste. Ukoliko primetite da lift krči i škripi, potrebno je objasniti svom upravniku situaciju. Po zakonu, potrebno je raditi specifikaciju, kontrolu lifta svake godine.

Kvarovi na liftu

Električar Branko Zrnić tvrdi da se neprijatnosti dešavaju usled neodgovornog korišćenja lifta:

- Savremeni liftovi su na senzor i ne treba ih pritiskati svom jačinom. Lift zna da pobrljavi ukoliko se često brlja po tipkama. On ne razume poruku koja je data, zato blokira sistem. Potrebno je da svi budemo odgovorni i da na lakši način samo pritisnemo dugme - kaže Zrnić i dodaje:

- Mladim ljudima bih preporučio da se ovim bave, jer 2000 lift montera fali u Beogradu a oni nisu bez 1500 evra plate. Oni bi bili uposleni posle srednje škole i živeli bi bolje nego da su u nekoj stranoj zemlji.

