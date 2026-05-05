Devojčica (9), koja je nestala jutros u Novom Sadu, pronađena je danas i vraćena majci.

Devojčica je živa i zdrava i pronađena je, prema nezvaničnim informacijama, u blizini Futoškog parka.

Iz MUP je potvrđeno da je devojčica pronađena

Podsetimo, policiji je nestanak prijavio otac devojčice.

Dok je potraga još trajala, majka je za Kurir rekla:

"Svi smo bili u stanu sinoć i gledali filmove. Ona je nakon toga otišla u svoju sobu koju deli sa starijom sestrom i legla je da spava. Mi smo mislili da spava i nismo hteli da je budimo do 11 ujutru. Kada smo ušli u sobu, videli smo da je nema. Starija ćerka je bila u sobi, ali nije čula ništa, ni u toku noći ni ujutru".

Drama je imala srećan kraj! 

Kurir.rs/Blic

