Našli su je u blizini Futoškog parka
Kraj drame
PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA IZ NOVOG SADA: Dete vraćeno majci
Devojčica (9), koja je nestala jutros u Novom Sadu, pronađena je danas i vraćena majci.
Devojčica je živa i zdrava i pronađena je, prema nezvaničnim informacijama, u blizini Futoškog parka.
Iz MUP je potvrđeno da je devojčica pronađena
Podsetimo, policiji je nestanak prijavio otac devojčice.
Dok je potraga još trajala, majka je za Kurir rekla:
"Svi smo bili u stanu sinoć i gledali filmove. Ona je nakon toga otišla u svoju sobu koju deli sa starijom sestrom i legla je da spava. Mi smo mislili da spava i nismo hteli da je budimo do 11 ujutru. Kada smo ušli u sobu, videli smo da je nema. Starija ćerka je bila u sobi, ali nije čula ništa, ni u toku noći ni ujutru".
Drama je imala srećan kraj!
