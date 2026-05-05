Kako je navela, još uvek ne zna šta se dogodilo i kako je njena ćerka završila van kuće.

- Moja starija ćerka me je pozvala i rekla da je neko video mlađu u Futoškom parku. Otišli smo do parka i videli nju. Bila je u redu, to je to. Srećna sam. Ništa mi još uvek nije rekla, nemam pojma šta se dogodilo, pitaću nju kasnije. Ništa ne znam - rekla je majka devojčice.

Ona se ovom prilikom zahvalila svim ljudima na pomoći.

- Hvala za pomoć svim ljudima. Puno ljudi me je pozvalo i pitalo kako mogu da pomognu. To je bila velika podrška za moju porodicu, to je bilo baš bitno - dodala je majka.

Podsetimo, policiji je nestanak prijavio otac devojčice.

U trenutku nestanka devojčica je bila obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu.