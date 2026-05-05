Kompanija DTL PerSu pokrenula je PerSu Extra aplikaciju , digitalnu platformu koja vernost kupaca nagrađuje na način koji se odmah vidi – kroz konkretan povrat novca i ekskluzivne pogodnosti. Za razliku od klasičnih sistema sakupljanja bodova, PerSu Extra donosi sjajan benefit - povrat novca pri svakoj kupovini . Svaka kupovina tako postaje prilika za uštedu , a prikupljeni iznos korisnici mogu da iskoriste kada dostignu 500 dinara – bez komplikacija, bez čekanja, bez skrivenih uslova. Dodatni popusti i specijalne cene samo za korisnike aplikacije čine svakodnevnu kupovinu još povoljnijom. Odabrani artikli iz kataloga imaju posebne, niže cene dostupne isključivo kroz aplikaciju, čime PerSu dodatno nagrađuje digitalne korisnike.

Posebno zanimljiv segment aplikacije je i model preporuka, koji omogućava korisnicima da ostvare dodatni benefit kroz mrežu svojih prijatelja. Naime, korisnici dobijaju povrat i od kupovina koje obavi njihova mreža, čime štednja postaje kolektivno iskustvo.



Za sve nove korisnike, PerSu je pripremio i dobrodošlicu od 300 dinara, koja može da se koristi pri prvoj narednoj kupovini nakon dostizanja minimalnog iznosa. Aplikacija donosi i niz praktičnih funkcionalnosti: pregled svih akcija i kataloga na jednom mestu, kao i kreiranje shopping liste.



PerSu Extra aplikacija dostupna je za preuzimanje na Android i iOS uređajima, a process instalacije je brz i jednostavan – putem QR koda u prodavnicama ili direktno sa sajta persu.rs.