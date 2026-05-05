Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević održao je prvi onlajn sastanak sa predstavnicima organizacija Srba u regionu i dijaspori povodom realizacije ovogodišnjeg Vidovdanskog sabora “Jedinstvo i snaga - Srbija”, koji će biti održan od 29. do 31. maja 2026. godine.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je ideja konsultativnog dijaloga sa našim sunarodnicima i predstavnicima krovnih organizacija koje okupljaju Srbe izvan matice da se kroz kontinuiran proces razmotre sve teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice.

Vidovdanski sabor je i Dan dijaspore, podsetio je ministar Milićević i istakao da je to najveće okupljanje krovnih organizacija i udruženja koja okupljaju Srbe van Srbije.

74f9c038-f90d-4c40-9ecf-51932b45d2b1.jpeg
Foto: Denis Živković

Ministar Đorđe Milićević je rekao da je program zamišljen da bude sveobuhvatan, sadržajan i produktivan.

Srbija se ubrzano razvija i gradi, naš najveći projekat je Ekspo 2027., rekao je ministar Milićević i dodao da je to generacijski razvojni projekat cele zemlje.

Ovogodišnja manifestacija “Jedinstvo i snaga - Srbija” dolazi uoči važne godine kada će biti realizovana specijalizovana izložba Ekspo 2027. u Beogradu, rekao je ministar Milićević i dodao da će veliki broj Srba iz dijaspore i regiona biti aktivno uključeni u promociju Ekspa.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je to dobra prilika da naši sunarodnici iz inostranstva dodatno povežu svoja znanja, kapital i iskustvo sa drugim narodima sveta, ali i da bolje sagledaju potencijale svoje zemlje.

b91976d3-3723-4ae8-9373-126ff0354e2c.jpeg
Foto: Denis Živković

Ovogodišnji Vidovdanski sabor će okupiti sve sagovornike i učesnike na jednom mestu, i naši sunarodnici i ministri u Vladi Republike Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da se jedino tako mogu davati konkretni odgovori na izazove s kojima se suočavamo.

Ministar Đorđe Milićević je učesnike onlajn sastanka upoznao i sa aktivnostima koje sprovodi Kabinet u cilju jačanja i uspostavljanja dvosmerne komunikacije sa našim sunarodnicima iz dijaspore i regiona: jer su naši ljudi naš najveći kapital.

Ukoliko ne budemo osmišljavali projekte koji se tiču budućnosti izgubićemo most koji povezuje buduće generacije, rekao je ministar Milićević i pozvao krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije da prijave svoje mlade i decu da uzmu učešće u tradicionalnim letnjim kampovima koje Kabinet organizuje.

da981b0c-f19b-475f-8fee-dc4bd7f346d4.jpeg
Foto: Denis Živković

Više od pet hiljada dece je učestvovalo prošle godine u tematskim kampovima, rekao je ministar Milićević i dodao da ove godine očekuje još veći broj učesnika koji će posetiti Srbiju.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da će sve velike i značajne datume koji se obeležavaju u Srbiji, biti obeleženi i izvan granica matice i dodao da je to dokaz brige o svim sunarodnicima koji žive izvan granica.

Ovogodišnji Vidovdanski sabor “Jedinstvo i snaga - Srbija” je prilika da se o svim otvorenim pitanja razgovara, zato je i pozvao naše predstavnike krovnih organizacija da daju predloge i inicijative. Ministar Milićević je naglasio da će manifestacija biti najbrojnija do sada, kako svojim sadržajem, tako i suštinom.

Ne propustiteDruštvoMinistar Milićević u Kikindi razgovarao sa mladima u okviru projekta "Sa ministrom na Ti", u fokusu ostanak i povratak u Srbiju (FOTO)
61a366ee-e625-4303-bdaf-95c362ba90fb.jpeg
DruštvoIvan i Vania sa svojih troje dece rekli "zbogom" Portugalu i rešili da svoj život nastave u Srbiji (FOTO)
Đorđe Milićević u Smederevu
PolitikaČIN BEZUMLJA U ZAGREBU! Sagovornici Kurira: Napad na Srpsku pravoslavnu crkvu usred Hrvatske je posledica REHABILITACIJE USTAŠTVA
x02 Beta Luka Sangulin.jpg
Politika"SVETINJE NE SMEJU BITI META" Milićević: U Hrvatskoj duže vreme prisutan narativ usmeren protiv Srbije, srpskog naroda i SPC
0401_11.jpg