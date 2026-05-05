Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević održao je prvi onlajn sastanak sa predstavnicima organizacija Srba u regionu i dijaspori povodom realizacije ovogodišnjeg Vidovdanskog sabora “Jedinstvo i snaga - Srbija”, koji će biti održan od 29. do 31. maja 2026. godine.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je ideja konsultativnog dijaloga sa našim sunarodnicima i predstavnicima krovnih organizacija koje okupljaju Srbe izvan matice da se kroz kontinuiran proces razmotre sve teme od interesa i značaja za unapređenje odnosa dijaspore i matice.

Vidovdanski sabor je i Dan dijaspore, podsetio je ministar Milićević i istakao da je to najveće okupljanje krovnih organizacija i udruženja koja okupljaju Srbe van Srbije.

Foto: Denis Živković

Ministar Đorđe Milićević je rekao da je program zamišljen da bude sveobuhvatan, sadržajan i produktivan.

Srbija se ubrzano razvija i gradi, naš najveći projekat je Ekspo 2027., rekao je ministar Milićević i dodao da je to generacijski razvojni projekat cele zemlje.

Ovogodišnja manifestacija “Jedinstvo i snaga - Srbija” dolazi uoči važne godine kada će biti realizovana specijalizovana izložba Ekspo 2027. u Beogradu, rekao je ministar Milićević i dodao da će veliki broj Srba iz dijaspore i regiona biti aktivno uključeni u promociju Ekspa.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je to dobra prilika da naši sunarodnici iz inostranstva dodatno povežu svoja znanja, kapital i iskustvo sa drugim narodima sveta, ali i da bolje sagledaju potencijale svoje zemlje.

Ovogodišnji Vidovdanski sabor će okupiti sve sagovornike i učesnike na jednom mestu, i naši sunarodnici i ministri u Vladi Republike Srbije, rekao je ministar Milićević i dodao da se jedino tako mogu davati konkretni odgovori na izazove s kojima se suočavamo.

Ministar Đorđe Milićević je učesnike onlajn sastanka upoznao i sa aktivnostima koje sprovodi Kabinet u cilju jačanja i uspostavljanja dvosmerne komunikacije sa našim sunarodnicima iz dijaspore i regiona: jer su naši ljudi naš najveći kapital.

Ukoliko ne budemo osmišljavali projekte koji se tiču budućnosti izgubićemo most koji povezuje buduće generacije, rekao je ministar Milićević i pozvao krovne organizacije koje okupljaju Srbe van Srbije da prijave svoje mlade i decu da uzmu učešće u tradicionalnim letnjim kampovima koje Kabinet organizuje.

Više od pet hiljada dece je učestvovalo prošle godine u tematskim kampovima, rekao je ministar Milićević i dodao da ove godine očekuje još veći broj učesnika koji će posetiti Srbiju.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da će sve velike i značajne datume koji se obeležavaju u Srbiji, biti obeleženi i izvan granica matice i dodao da je to dokaz brige o svim sunarodnicima koji žive izvan granica.