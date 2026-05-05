Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju od jedan do tri sata.

AMSS je naveo da kamioni na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju jedan sat, a na Kelebiji tri sata da izađu iz Srbije.

Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom kamioni čekaju tri, a u Šidu dva sata.

Na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom kamioni čekaju dva sata da izađu iz Srbije.

