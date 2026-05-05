"Čast mi je što je Njegova ekselencija Aleksandar Bocan-Harčenko došao u moju Kaluđericu"! Ministarka Đurđević Stamenkovski: "Ovo nije samo spomenik..."
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da joj je čast što je danas Njegova ekselencija Aleksandar Bocan-Harčenko došao u njenu Kaluđericu, da zajedno odaju poštu i ruskim i srpskim oslobodiocima Beograda.
Ovo nije samo spomenik ovo je mesto sećanja na rusko-srpsko savezništvo. Hvala meštanima koji su nas sačekali, dodala je ministarka Đurđević Stamenkovski.
"Ovaj spomenik je ovde, otkako pamtim, ali nikada predstavnici države i predstavnici ambasade nisu zvanično položili venac na spomenik. Od danas brigu o ovom spomeniku preuzima država, odnosno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Vladin odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova na čijem sam čelu. Danas je ovaj spomenik upisan u ratne memorijale i mi smo time ispunili sve formalne uslove da započnemo rekonstrukciju i obnovu spomen-obeležja. I danas su Srbi i Rusi narodi koji se poštuju, uvažavaju, koji dele zajedničke vrednosti i koji, uprkos činjenici da imaju zajedničku prošlost, ne smatraju da je to samo deo naše istorije, već žele da imaju i zajedničku budućnost, i zajedničke ciljeve, i zajedničke vizije", navela je ministarka i dodala:
"Još jednom zahvaljujem Njegovoj ekselenciji što je odvojio vreme da poseti moju Kaluđericu, da oda poštovanje onima koji počivaju, jer ovde nije samo spomen-obeležje, ovde je i grobno mesto. Imamo ideju da ovde bude i plato srpsko-ruskog prijateljstva, jedan memorijalni prostor koji može sasvim sigurno, biti podsetnik na vreme koje je prošlo, ali i svetionik za vreme koje dolazi".