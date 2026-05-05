Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da joj je čast što je danas Njegova ekselencija Aleksandar Bocan-Harčenko došao u njenu Kaluđericu, da zajedno odaju poštu i ruskim i srpskim oslobodiocima Beograda.

Ovo nije samo spomenik ovo je mesto sećanja na rusko-srpsko savezništvo. Hvala meštanima koji su nas sačekali, dodala je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski u Kaluđerici Foto: Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

"Ovaj spomenik je ovde, otkako pamtim, ali nikada predstavnici države i predstavnici ambasade nisu zvanično položili venac na spomenik. Od danas brigu o ovom spomeniku preuzima država, odnosno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno Vladin odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova na čijem sam čelu. Danas je ovaj spomenik upisan u ratne memorijale i mi smo time ispunili sve formalne uslove da započnemo rekonstrukciju i obnovu spomen-obeležja. I danas su Srbi i Rusi narodi koji se poštuju, uvažavaju, koji dele zajedničke vrednosti i koji, uprkos činjenici da imaju zajedničku prošlost, ne smatraju da je to samo deo naše istorije, već žele da imaju i zajedničku budućnost, i zajedničke ciljeve, i zajedničke vizije", navela je ministarka i dodala: