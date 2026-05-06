Pre 23 godine bilo je teško, neizvesno, radovali smo se prvom rođendanu, još više desetom, pa sve više svakom narednom, smatrajući ga novim uspehom. Sada kad smo se, zahvaljujući profesionalizmu, vrednom i posvećenom radu, pozicionirali među najuticajnije medijske brendove u Srbiji, najjači utisak je to što trajemo krećući se uvek uzlaznom putanjom.

Od skromnih početaka kao dnevne novine, Kurir je izrastao u prvu medijsku platformu u Srbiji sa svoje četiri ekstenzije – dnevnim novinama, portalom, televizijom i društvenim mrežama. Ovaj impresivni razvoj pokazatelj je naše posvećenosti inovacijama i kvalitetu informisanja.

Sve ove godine tu smo za naše čitaoce, kasnije i gledaoce, uvek postavljajući sebi još više ciljeve. Povodom obeležavanja našeg rođendana, danas poklanjamo kompletan tiraž dnevnih novina Kurir. Ne propustite svoj besplatan primerak! Proslavimo zajedno dugogodišnju tradiciju pružanja pravovremenih i pouzdanih informacija.