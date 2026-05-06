Narodna verovanja vezana za Đurđevdan vekovima su se prenosila s kolena na koleno, a mnogi i danas veruju da upravo vreme na ovaj praznik može da otkrije kakva nas godina čeka.

Prema starim običajima u Srbiji, ako je na Đurđevdan vedro i sunčano, veruje se da će godina biti plodna i rodna. S druge strane, ukoliko na sam praznik, ali i dan posle njega padne kiša, narod kaže da to nagoveštava sušno leto.

Posebno zanimljivo verovanje odnosi se na grmljavinu u periodu pre Đurđevdana.

Smatralo se da broj nedelja u kojima se čuje grmljavina pre ovog praznika određuje i količinu roda - koliko puta "zagrmi", toliko će, verovalo se, biti i "tovara žita" te godine.

Foto: Petar Aleksić

Iako danas ova tumačenja mnogi uzimaju sa rezervom, ona i dalje predstavljaju deo bogate tradicije i narodnog nasleđa koje svedoči o tome koliko su naši preci pažljivo posmatrali prirodu i pokušavali da u njenim znacima pronađu odgovore o budućnosti.

A kakva je prognoza za današnji dan?

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Na severu i zapadu Srbije ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoazapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 na jugu do 15 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni.

Foto: Ilija Ilić

U Beogradu u sredu promenljivo oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Kasnije posle podne biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoazapadni vetar. Jutarnja temperatura 15 stepeni, maksimalna dnevna 29 stepeni.

