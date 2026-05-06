Egipat se ne pamti samo po piramidama i drevnim hramovima, već i po svetlosti koja drugačije pada na pustinju, mirisu začina, toplini ljudi i moru koje je vekovima bilo put između civilizacija. Hurgada je danas jedno od najpoznatijih letovališta na Crvenom moru, ali u njenom ritmu i dalje se oseća spoj Orijenta, pustinjskog pejzaža i savremenog odmora uz obalu.

U novijem, uređenijem delu grada nalazi se Memša – moderna turistička zona Hurgade, poznata po šetalištu, restoranima, kafićima i opuštenoj atmosferi koja posebno oživi u večernjim satima. Tokom dana ovaj deo grada pruža blizinu mora i uređenih plaža, dok večeri donose lagane šetnje, svetla, muziku i osećaj da se odmor nastavlja i posle zalaska sunca.

Upravo u srcu Memše smešten je Serry Beach Resort 5★ – hotelski kompleks iz 2023. godine, izgrađen u orijentalnom stilu i osmišljen kao oaza luksuza u modernom delu Hurgade. Hotel se nalazi na oko 5 km od aerodroma i oko 7 km od Sakale, na odličnoj lokaciji za goste koji žele spoj plaže, komfora i gradske atmosfere.

Resort raspolaže sa 453 smeštajne jedinice, pažljivo pozicionirane tako da pružaju osećaj privatnosti i mira. U ponudi su deluxe sobe, prostrani chaleti i različite suite kategorije, među kojima se posebno izdvajaju jedinice sa privatnim terasama, đakuzijem, bazenom ili uslugom privatnog batlera. Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD TV, ketler, fen za kosu, Wi-Fi internet, mini-bar, sef i izbor jastuka na zahtev.

Hotel ima svoju plažu dugu oko 400 metara, sa postepenim ulaskom u more, što je čini pogodnom za opušteno kupanje i boravak tokom celog dana. Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate.

Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz užine, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Poseban deo ponude čini glavni restoran Sofra, sa šest stanica za pripremu hrane uživo i delom za decu, dok su gostima na raspolaganju i Fanaa Food Hall, Sokar Seafood uz doplatu, Dar Mezza Lounge, Keif Fusion Gastro Bar, Nur Beach Club namenjen odraslima i Naz Night Club.

Sadržaji hotela uključuju veliki glavni bazen površine oko 1.275 m², dečiji bazen, dnevne i večernje animacije, Wi-Fi internet i teretanu koju gosti mogu koristiti bez doplate. Za najmlađe su obezbeđeni dečiji bazen i animacioni tim, dok se dodatni sadržaji poput kids kluba, igrališta i aqua parka mogu koristiti u hotelu Sindbad, koji se nalazi preko puta kompleksa. Gostima su dostupni i sportski sadržaji poput tenisa, fudbala, odbojke i sportova na vodi.

Serry Beach Resort 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele moderan i luksuzan odmor u srcu Hurgade, uz orijentalni ambijent, prostranu plažu, bogatu gastronomsku ponudu i sadržaje koji spajaju mir, privatnost i energiju Memše.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.