Treću godinu zaredom "mali" i "veliki" maturanti, koji pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Vlasotince,dobiće jednokratni novčani iznos za proslavu drugarskih i maturskih večeri. To važi kako za učenike koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a pohađaju srednje škole u drugim opštinama ili gradovima, tako i za one učenike koji dolaze iz drugih opština i gradova, a pohađaju srednje škole u Vlasotincu.

Maturanti koji završavaju četvrti razred osnovne škole dobiće po 4.000 dinara, oni koji završavaju osmi razred po 4.500, a učenici završnih godina srednje škole po 5.000 dinara, piše Jugmedia.

Ko treba da se prijavi, a ko ne?

Za učenike koji pohađaju škole sa sedištem u vlasotinačkoj opštini, podatke će dostaviti škole, uz poštovanje zakonskih procedura i oni nemaju obavezu da se jave na javni poziv.

A učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a pohađaju škole van ove teritorije, treba da se jave na javni poziv, koji je raspisan danas i traje do 14.maja.

Detalji poziva i podaci o potrebnoj dokumentaciji nalaze se na sajtu opštine, na OVOM linku. 

Prijave se podnose u lično u Uslužnom centru ili poštom na adresu: Opština Vlasotince, Trg oslobođenja 12, 16210Vlasotince.

Kad leže novac? 

Sredstva za osnovce i maloletne srednjoškolce biće prebačena na račune roditelja, a za punoletne maturante na tekuće račune đaka ili roditelja, ukoliko đaci nemaju otvorene račune.

