Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas molitveno obeležavaju praznik Svetog mučenika Save Stratilata i Svetog sveštenomučenika Branka Dobrosavljevića, srpskog svetitelja i stradalnika u Drugom svetskom ratu.

Sveti mučenik Sava Stratilat

Sveti Sava Stratilat živeo je u vreme cara Avrelijana, u Rimu, i poticao je iz gotskog plemena. Bio je vojvoda po činu, ali pre svega čovek duboke vere i saosećanja prema stradalima. Tajno je posećivao hrišćane po tamnicama, noseći im pomoć i svoje imanje, a predanje kaže da mu je zbog njegove čistote i podviga dat dar da ima vlast nad nečistim silama.

Kada je bio optužen kao hrišćanin, Sava je bez straha stao pred cara, skinuo svoj vojnički pojas i javno ispovedio Hrista. Zbog toga je podvrgnut strašnim mukama — bičevanju, struganju gvožđem i spaljivanju svećama, ali ni u jednom trenutku nije pokoleban. Njegova postojanost bila je svedočanstvo vere koje je dovelo i do toga da mnogi njegovi saborci, njih sedamdeset, prihvate hrišćanstvo i budu pogubljeni.

Po predanju, Hristos mu se javio u tamnici u svetlosti, učvrstivši ga u njegovom stradanju. Na kraju, Sveti Sava je osuđen na utapanje i bačen u duboku reku, gde je predao svoju dušu Bogu 272. godine, ostajući veran do poslednjeg daha.

Sveti sveštenomučenik Branko Dobrosavljević

Posebno mesto u sećanju srpskog naroda zauzima Sveti sveštenomučenik Branko Dobrosavljević, sveštenik koji je stradao u vihoru Drugog svetskog rata. Rođen je 4. januara 1886. godine u Skadru kod Vojnića. Završio je osam razreda gimnazije za ispitom zrelosti i bogosloviju u Sremskim Karlovcima 1908. Rukopoložen je za đakona 15. marta, a za prezvitera 22. marta 1909. Službovao je u parohijama u Buvači, Radovici i Veljunu. Odlikovan je Ordenom Svetog Save i Ordenom jugoslovenske krune petog stepena.

Na Đurđevdan 6. maja 1941. godine, na dan svoje Krsne slave, protu Branka uhapsile su ustaše koje je predvodio Ivan Šajfor iz Veljuna. Toga dana uhapšeno je preko 500 Srba, među njima i sveštenik Dimitrije Skorupan, paroh iz Cvijanović Brda, i sin prote Branka - Nebojša. Najpre su bili zatočeni u žandarmerijskoj stanici u Veljunu, a sutradan (7. maja) odvedeni su i poubijani kod Hrvatskog Blagaja u šumi zvanoj "Kestenovac."

Ustaše su naterale protu Branka da svome živom sinu čita opelo. Godine 1946, mučeničke mošti prote Branka i ostalih stradalnih Srba prenesene su u zajedničku grobnicu u Veljunu. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, prota Branko Dobrosavljević proglašen je za sveštenomučenika i unet u Imenoslov Srpske crkve kao sveti.