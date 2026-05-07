Učenici Osnovne škole "Kralj Petar I Oslobodilac" u Korbevcu priredili su dirljivo rođendansko iznenađenje pomoćnom radniku, pokazujući koliko cene njegov svakodnevni trud i prisustvo.

Snimak iznenađenja objavljen je na Fejsbuk stranici škole.

- U školi nisu važni samo nastavnici – svaki pomoćni radnik je deo našeg svakodnevnog oslonca i zaslužuje jednaku pažnju i poštovanje. Malo iznenađenje pokazuje koliko veliko može biti nečije mesto u našem danu - navodi se i dodaje:

Zahvalni

- Naša škola vodi računa o svim zaposlenima i neguje poštovanje, zajedništvo i uvažavanje svakog člana kolektiva. Hvala vam što svojim radom doprinosite da škola bude mesto u kom se svi osećamo sigurno i prihvaćeno.

Foto: Screenshot FB

Učenici su Miku, pomoćnog radnika, dočekali u učionici rođendanskom pesmom.

Đaci pripremili i tortu

Uglas su mu pevali, a pripremili su mu tortu, vatromet, flašu pića i prigodan poklon.

- Srećan rođendan čika Miko - napisali su mu đaci na tabli.

Ovaj potez oduševio je mnoge korisnike društvenih mreža.

- Svaka vam čast, tako i treba - glasi jedan od komentara.