Drvna industrija i proizvodnja nameštaja u Srbiji ostaju među važnim osloncima prerađivačke baze, a izvoz potvrđuje njihov strateški značaj. Prema podacima Privredne komore Srbije, izvoz nameštaja i proizvoda od drveta, plute, slame i papira u periodu januar–novembar 2025. iznosio je oko 1,7 milijardi evra, odnosno 5,8 odsto ukupnog izvoza Srbije, uz međugodišnji rast od 4,7 odsto. Istovremeno, izvoz nameštaja dostigao je 793,5 miliona evra, uz rast od 9,3 odsto i pozitivan spoljnotrgovinski saldo od 537 miliona evra.

Analiza PKS za prvih devet meseci 2025. pokazuje i da je izvoz drvnih proizvoda, izuzev nameštaja, porastao 6,3 odsto, dok je izvoz nameštaja povećan 14,6 odsto, uprkos blagom padu proizvodnje. U isto vreme, proizvodnja nameštaja u Srbiji u periodu januar–novembar 2025. beleži pad od 3,3 odsto, dok je prerada drveta ostvarila rast od 0,4 odsto. U takvom okruženju tržišna pozicija sve više zavisi od sposobnosti da se kvalitet, efikasnost, razvoj asortimana i usklađenost sa standardima održavaju u kontinuitetu.

U tom okviru, proizvodnja u Forma Ideale predstavlja jedan od ključnih temelja ukupne tržišne pozicije kompanije. U proizvodnom sistemu kompanije zaposleno je 528 ljudi, što dodatno potvrđuje obim i značaj proizvodnje u okviru domaće industrije nameštaja. U okviru pločastog programa godišnje se proizvede više od 1.200 artikala gotovih proizvoda, dok se u tapaciranom programu proizvodi 40 različitih modela, odnosno približno 100 artikala kada se uključe različiti dezeni. Dodatnu vrednost daje činjenica da se i pločasti i tapacirani nameštaj razvijaju unutar kompanije, u sektoru za projektovanje i razvoj.

„Pored kontinuiranog unapređenja tehnoloških i organizacionih procesa, posebnu pažnju posvećujemo usaglašavanju sa svim relevantnim tehničkim zahtevima i standardima bezbednosti proizvoda, kao i korporativnim upravljanjem koje se temelji pre svega na odgovornom odnosu prema zaposlenima, kroz bezbednost i zaštitu na radu, zaštiti životne sredine i odgovornim upravljanjem šumama u skladu sa odgovarajućim međunarodno priznatim propisima, standardima i kodeksima. U proizvodnim procesima koristimo drvo kontrolisanog porekla i iz obnovljivih izvora i garantujemo da naši proizvodi do krajnjeg korisnika dolaze strogo praćeni kroz ceo lanac snabdevanja - od sertifikovanih šuma do gotovih proizvoda.

Samo dosledna primena strategije održivog poslovanja i operativno stabilan sistem može dugoročno da odgovori zahtevima domaćeg i međunarodnog tržišta“, poručuju iz Forma Ideale.

Takav pristup oslonjen je na mašine poslednje generacije brendova Biesse i Homag, uz primenu Industry 4.0 standarda, kao i na savremena rešenja za obradu MDF ploča, oblaganje folijom i 3D aplikacije na frontovima i automatizaciju pakovanja.

Kontinuiranim unapređenjem se obezbeđuje stalnost kvaliteta i visoka produktivnost, čime se garantuje spremnost kompanije da odgovori na trendove razvoja u industriji nameštaja. Taj put potvrđuje i primena Lean metodologije, u okviru koje je samo tokom 2025. godine usvojeno oko 300 korisnih sugestija zaposlenih, a u poslednje dve godine realizovano približno 500, što je doprinelo još boljem funkcionisanju različitih segmenata proizvodnje.

Na tržištu na kojem sektor istovremeno beleži rast izvoza i pad proizvodnje, a proizvođači se suočavaju sa pritiskom troškova, sve zahtevnijim tehničkim i regulatornim standardima i rastućim očekivanjima kupaca, prednost neće imati oni sa najvećim obimom, već oni sa najstabilnijim sistemom.

U tom kontekstu, proizvodnja u Forma Ideale nije samo oslonac poslovanja, već ključni instrument očuvanja i daljeg jačanja tržišne pozicije kompanije.

U industriji u kojoj će se uspeh sve više meriti pouzdanošću procesa, sledljivošću sirovina, brzinom prilagođavanja i doslednim kvalitetom, upravo takvi proizvodni sistemi imaće najveći kapacitet da zadrže konkurentnost i prošire prisustvo na domaćem i inostranim tržištima.