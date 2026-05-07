- Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od devet do 17, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni Celzijusovih. I narednih dana zadržaće se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni - navodi RHMZ.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, krajem nedelje najavljuje sveže i nestabilno vreme, a zatim toplo od 10. do 13. maja. Nakon toga se očekuje premeštanje hladnog fronta i pogoršanje koje, prema njegovim rečima, najavljuje nestabilnu i relativno svežu polovinu meseca.

- U četvrtak malo svežije, ali i dalje sparno i nestabilno, od sredine dana uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova i uslove za lokalne nepogode. Sredinom dana će po prvi put ove sezone "cape" indeks biti dovoljno visok da podrži formiranje jačih grmljavnskih nepogoda ponegde. Vetar jugozapadni, a u zoni pljuskova jak zapadni, dok će se maksimumi kretati od 18 na zapadu do 26 na istoku regiona - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Biometeorološka prognoza - Očekivana biometeorološka situacija može nepovolјno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenlјivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.

- U petak će sa jugozapada uslediti jače pogoršanje uz kišu i grmljavinske pljuskove koje će do kraja dana zahvatiti ceo region. Ponegde na severu regiona uz sunčaniji prvi deo dana i visok "cape" indeks moguća pojava lokalnih nepogoda. Vetar u okretanju na zapadni smer, a temperature vazduha u padu posebno u drugom delu dana. Subota na istoku regiona sveža i nestabilna, dok će na zapadu biti više sunca. Dnevni maksimumi od 15 na istoku do 21 na zapadu regiona.

Prema njegovoj najavi od 10. do 13. maja se očekuje kratkotrajno otopljenje i tada će pljuskova ponegde biti samo na severu regiona.