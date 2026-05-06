Blokiran moreuz, poremećeno tržište snabdevanja fosilnim gorivom, usijana berza i Bliski istok na ivici još većeg sukoba.

Donald Trump je poručio da Iran mora da prihvati uslove Vašingtona ili sledi novo, još intenzivnije bombardovanje. Istovremeno, pojavljuju se informacije o mogućem memorandumu između SAD i Irana koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put pregovorima o nuklearnom programu Teherana. Američki zvaničnici navode da bi tokom tog perioda postepeno bile ukidane iranske restrikcije na plovidbu, kao i američke pomorske mere, uz mogućnost njihovog ponovnog uvođenja ukoliko pregovori propadnu.

Ključno pitanje u pregovorima ostaje trajanje moratorijuma na obogaćivanje uranijuma. SAD traže period do 20 godina, dok Iran predlaže pet godina, uz kompromisna rešenja u rasponu od 12 do 15 godina. Nakon isteka, Iranu bi moglo da bude dozvoljeno obogaćivanje na niskom nivou.

Prema predlogu, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole.



Da li je Trampova retorika deo pregovaračke strategije ili najava realne vojne eskalacije?Koliko je Iran spreman na kompromis kada je reč o nuklearnom programu?





Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

Milan Jolović, pukovnik u penziji

Marko Matić, Centar za odgovorne medije