Kurir je obeležio 23 godine od izlaska prvog broja na Đurđevdan 2003. godine i proslavio krsnu slavu redakcije Đurđevdan. U Vlajkovićevoj 8, gde se više od dve decenije svakodnevno kreira medijska slika Srbije, danas su se prepleli ponos zbog ostvarenih uspeha i duboko poštovanje prema tradiciji koja nas definiše.

Foto: Petar Aleksić

Svečani čin lomljenja slavskog kolača obavio je sveštenik Miodrag M. Ristić iz Crkve Svetog Marka, pod čijom se parohijom redakcija nalazi od samog osnivanja. Miris tamjana i tople reči molitve podsetili su na važnost zajedništva i duhovnih vrednosti koje Kurir neguje uporedo sa svojim profesionalnim razvojem. Iako je atmosfera bila svečarska, u redakciji je bilo i radno, jer poverenje čitalaca ne poznaje pauzu.

Tokom ove dvadeset tri godine Kurir je izrastao u najuticajnije dnevne novine na Balkanu, ali i najuticajniji medijski sistem. Ono što je počelo kao hrabro štampano izdanje, danas je moćna sinergija najčitanijeg portala, uticajne televizije i novina kojima se veruje. Ostali smo dosledni principima objektivnog informisanja, pružajući čitaocima analitičke osvrte na ključne društvene i političke događaje, ali i ekskluzive iz sveta sporta, kulture i estrade.

Foto: Petar Aleksić

Poseban dar vernim čitaocima povodom ovog jubileja bio je besplatan primerak novina podeljen širom zemlje. Ovaj specijalni broj krcat je pričama i tekstovima koji su i te kako vredni čitanja - od dirljivih ljudskih sudbina do intervjua koji sumiraju realnost svakodnevice.

Kurir nije samo izvor informacija, on je glas naroda i saborac u brojnim humanitarnim akcijama. Naš integritet grade ljudi - novinari, urednici i fotografi, koji su uvek na licu mesta, bez obzira na okolnosti. Naravno, i svi ostali koji su važna karika da budemo ono što jesmo - na tronu.

Sa 23 godine iskustva i energijom koja ne jenjava, nastavljamo da pomeramo granice, ostajući dosledni najboljoj praksi novinarske profesije.