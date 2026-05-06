Kurir obeležio slavu Đurđevdan: Pre 23 godine izašao prvi broj najuticajnijih novina na Balkanu! Decenije u službi naroda
Kurir je obeležio 23 godine od izlaska prvog broja na Đurđevdan 2003. godine i proslavio krsnu slavu redakcije Đurđevdan. U Vlajkovićevoj 8, gde se više od dve decenije svakodnevno kreira medijska slika Srbije, danas su se prepleli ponos zbog ostvarenih uspeha i duboko poštovanje prema tradiciji koja nas definiše.
Svečani čin lomljenja slavskog kolača obavio je sveštenik Miodrag M. Ristić iz Crkve Svetog Marka, pod čijom se parohijom redakcija nalazi od samog osnivanja. Miris tamjana i tople reči molitve podsetili su na važnost zajedništva i duhovnih vrednosti koje Kurir neguje uporedo sa svojim profesionalnim razvojem. Iako je atmosfera bila svečarska, u redakciji je bilo i radno, jer poverenje čitalaca ne poznaje pauzu.
Tokom ove dvadeset tri godine Kurir je izrastao u najuticajnije dnevne novine na Balkanu, ali i najuticajniji medijski sistem. Ono što je počelo kao hrabro štampano izdanje, danas je moćna sinergija najčitanijeg portala, uticajne televizije i novina kojima se veruje. Ostali smo dosledni principima objektivnog informisanja, pružajući čitaocima analitičke osvrte na ključne društvene i političke događaje, ali i ekskluzive iz sveta sporta, kulture i estrade.
Poseban dar vernim čitaocima povodom ovog jubileja bio je besplatan primerak novina podeljen širom zemlje. Ovaj specijalni broj krcat je pričama i tekstovima koji su i te kako vredni čitanja - od dirljivih ljudskih sudbina do intervjua koji sumiraju realnost svakodnevice.
Kurir nije samo izvor informacija, on je glas naroda i saborac u brojnim humanitarnim akcijama. Naš integritet grade ljudi - novinari, urednici i fotografi, koji su uvek na licu mesta, bez obzira na okolnosti. Naravno, i svi ostali koji su važna karika da budemo ono što jesmo - na tronu.
Sa 23 godine iskustva i energijom koja ne jenjava, nastavljamo da pomeramo granice, ostajući dosledni najboljoj praksi novinarske profesije.
Živeli!