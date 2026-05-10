Snifit, legalni energetski prah koji se udiše kroz nos, postaje sve popularniji i među tinejdžerima u Srbiji, a lekari upozoravaju da njegova konzumacija može dovesti do ozbiljnih srčanih problema, oštećenja nosa, krvarenja, alergije, pa čak i kasnijeg eksperimentisanja s drogama i predoziranja!

Proizvod se reklamira kao inovativna alternativa energetskim pićima, dostupna i u Srbiji. Ovaj beli prah spakovan u bočici namenjen je brzom podizanju energije i koncentracije. Udiše se kroz nos pomoću male cevčice, što stručnjaci povezuju s ritualom konzumiranja kokaina. Na društvenim mrežama se mogu videti i video-snimci na kojima se vide mladi momci i devojke koji probaju prah tako što određenu količinu sipaju na prednji deo šake i šmrču.

Proizvođač navodi da prah sadrži kombinaciju stimulansa i dodataka za energiju poput kofeina (oko 50 mg po dozi), taurina, kreatina, L-arginina, beta-alanina, vitamina B kompleksa i mentola, koji izaziva osećaj hladnoće u nosu. Pakovanje od deset doza košta oko 16 evra.

Sniffit dostupan u Hrvatskoj i Srbiji Foto: Printskrin

Zabrana u Francuskoj i Hrvatskoj

Iako su svi sastojci legalni i sami po sebi relativno bezbedni, lekari upozoravaju da problem nastaje zbog načina korišćenja i marketinške poruke. Ovaj i slični proizvodi u Francuskoj su zabranjeni, jer između ostalog podsećaju na konzumaciju narkotika, dok je u Hrvatskoj "snifit" krajem februara zvanično zabranjen za maloletnike zbog laboratorijski potvrđenih zdravstvenih rizika.

Pedijatar dr Saša Milićević potvrđuje za Kurir da je "snifit" već popularan među tinejdžerima kod nas.

- Imao sam već tri maloletna pacijenta koji su došli sa simptomima krvarenja iz nosa i tahikardije, vrtoglavice i alergijske kijavice.

Priznali su da su ušmrkavali "snifit", pa čak ga i kombinovali sa snusom. Sve ono što se unese u organizam kroz nos direktno ide u krvotok i može da bude veoma stresno za organizam. Nosna sluznica je dobro prokrvljena, a mladi ga udišu jer ih podseća na kokain i žele da budu u trendu - objašnjava dr Milićević i precizira:

- Ono što je na bazi kofeina i taurina prvo povećava pritisak. Udisanje praha trenutno čini da se osoba oseća "bolje", jer ih, kako oni kažu, to diže, ali nisu svesni posledica. Pored naglog skoka pritiska mogu se javiti i alergijske reakcije kod onih koji imaju alergijsku kijavcu, a bilo je i slučaja pojave krvarenja iz nosa zbog spleta krvnih sudova u nosu.

Dr Saša Milićević o opasnostima konzumiranja sniffita Foto: Kurir Televizija

Podseća ih na kokain

Doktor ističe i da je moguća pojava sekrecije iz nosa.

- To je strano telo koje mi uvlačimo u organizam, sluznica se pobuni i počne da luči sekret kako bi tu supstancu odbacila. Brže deluje od energetskih pića jer piće kada se unese u organizam, prvo mora da ode do želuca da bi delovalo, a ovo direktno unosimo u krvne sudove, dolazi do lučenja endorfina, hormona sreće, gde osoba kaže da se oseća srećnije. Navlače jedno drugo da probaju jer podseća na kokain.

Pedijatar ističe da je problematično i to što se ne zna koliko puta sme da se unese u organizam.

Opasnosti konzumiranja oštećuje nos i sluznicu nosa

izaziva krvarenje iz nosa

naglo povećava pritisak i može izazvati ozbiljne srčane probleme

rizik od šoka i predoziranja u kombinaciji s vejpom, energetskim pićem ili snusom

alergijska reakcija

- Kod energetskih pića je jasno naznačeno da ne sme više od dva dnevno, dok ovo tinejdžeri probaju i više puta.

U kombinaciji s vejpom, snusom i energetskim pićem postoji rizik od šoka i predoziranja.